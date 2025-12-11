ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मामले में STF ने दो सगे भाइयों को किया गिरफ्तार, 65 फर्जी फर्म बनाया था, बांग्लादेश तक करते थे सप्लाई

अभिषेक और शुभम मोबाइल बंद करके अंबाला में छिप गए थे. ​STF दोनों से नेटवर्क में शामिल अन्य के बारे में पूछताछ कर रही है.

STF ने दोनों भाइयों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; STF office)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 8:34 PM IST

लखनऊ : UP STF ने कोडीन कफ सिरप मामले में सहारनपुर के रहने वाले दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. STF ने अभिषेक शर्मा और शुभम को लखनऊ के आलमबाग से पकड़ा है. दोनों ने 65 फर्जी फर्म बनाया था. फार्मास्युटिकल कंपनियों के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर झारखंड से सामान लेते और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बांग्लादेश तक सप्लाई करते थे. गिरोह नशीले सिरप की खरीद-बिक्री को कागजों में दिखाकर लाखों रुपए का काला कारोबार चला रहा था.

अभिषेक शर्मा और शुभम सहारनपुर के विशाल और विभोर राणा द्वारा चलाए जा रहे फैंसीडिल कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़े थे. STF की पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि तस्करी को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जाता था. अभिषेक 2019 से विशाल और विभोर राणा की जीआर ट्रेडिंग फर्म में काम कर रहा था, जहां शुरुआत में वह लोडिंग अनलोडिंग का काम देखता था.

65 फर्जी फर्म बनाया था : आरोपी एबॉट कंपनी की फैंसीडिल कफ सिरप मंगाते थे. फिर फर्जी फर्मों के माध्यम से खरीद-बिक्री दिखाकर सिरप को सीधे नशे के तस्करों तक सप्लाई करते थे. इस फर्जीवाड़े में चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण सिंघल उनकी मदद करता था. अरुण सिंघल ने उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में सचिन मेडिकोज और मारुति मेडिकोज समेत 65 फर्जी फर्मों का जाल बिछाया था.

बिलों पर अभिषेक करता था हस्ताक्षर : ​गिरोह ने एबॉट कंपनी के अधिकारियों से मिलकर बीएन फार्मास्युटिकल्स के लाइसेंस पर सहारनपुर का सीएफए हासिल कर लिया. ​जनवरी 2024 में मारुति मेडिकोज को उत्तराखंड का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया. सभी बिलों पर अभिषेक ही सचिन कुमार के नाम से हस्ताक्षर करता था. ​इसके अलावा, अभिषेक के नाम पर दिल्ली में फर्जी फर्म एवी फार्मास्युटिकल्स भी खोली गई, जिसे सौरभ त्यागी और पप्पन यादव संभालते थे. यहीं से माल आगरा, बनारस, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मालदा, त्रिपुरा और बांग्लादेश भेजा जाता था.

विदेश जाने की थी तैयारी : शुभम इंटर तक पढ़ाई के बाद 2017 में दुबई चला गया था और वहां कई साल पोर्ट ऑपरेशनल ऑफिसर के पद पर काम किया. वह अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहता था, इसलिए भारत वापस आया, जहां उसके बड़े भाई अभिषेक ने उसे इस ड्रग तस्करी के गोरखधंधे में शामिल कर लिया. ​अप्रैल 2024 में STF लखनऊ ने मारुति मेडिकोज और एवी फार्मास्युटिकल्स से भेजे गए फैंसीडिल कफ सिरप की एक बड़ी खेप सीतापुर वाले ई-वे बिल से पकड़ी थी. इसके बाद गिरोह पर शिकंजा कसा गया.

आरोपियों से की जा रही पूछताछ : इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया, ​गिरोह के सरगना विशाल सिंह, विभोर राणा, सचिन और बिट्टू की 11 नवंबर 2025 को गिरफ्तारी के बाद, अभिषेक और शुभम मोबाइल बंद करके अंबाला में छिप गए थे. ये दोनों आरोपी सहारनपुर के रहने वाले हैं और लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र से पकड़े गए हैं. ​STF अब दोनों भाइयों से नेटवर्क में शामिल अन्य नामों और कंपनी अधिकारियों की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है.

