यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता; सरकारी नौकरी का फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर करते थे ठगी, दो गिरफ्तार

नसीरपुर इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले प्रदीप कुमार और चन्द्रवीर को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: Firozabad Police
प्रदीप कुमार और चन्द्रवीर गिरफ्तार (Photo Credit: Firozabad Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
फिरोजाबाद: जिले की थाना नसीरपुर और यूपी STF (आगरा) की संयुक्त कार्रवाई में सरकारी नौकरी का झांसा देकर फर्जी जॉइनिंग लेटर बनाकर ग्रामीण युवकों को ठगने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. नसीरपुर इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कई फर्जी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किये गये हैं.

आगरा और धौलपुर के युवकों ने दर्ज करायी थी FIR: नसीरपुर इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि शिकायतकर्ता नीरज कुमार (पुत्र रामेश्वर, ग्राम पथरौली कला, बरेह मोरी, धौलपुर, राजस्थान) और रिंकू कुमार (पुत्र गोविन्द सिंह, ग्राम भदरौली, थाना बाह, आगरा) ने आगरा स्थित यूपी STF कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी थी.

ऑनलाइन रिजल्ट की मदद से करते थे ठगी: उन्होंने बताया था कि चन्द्रवीर, प्रदीप और अन्य ने उन्हें एसएससीजीडी (बीएसएफ-छत्तीसगढ़) में भर्ती कराने के नाम पर बुलाकर उनसे ठगी की. शिकायत के आधार पर यूपी STF और स्थानीय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ऑनलाइन प्रकाशित भर्ती परिणामों में पास हुए अभ्यर्थियों के नामों को चुनकर उनकी फर्जी मार्कशीट और अन्य दस्तावेज बना लेते थे.

फर्जी जॉइनिंग लेटर देते थे: ठग ग्रामीण युवकों के फोटो मिलाकर जॉइनिंग लेटर तैयार करते थे. आरोपियों ने यह भी बताया कि हर शिकार से लगभग 10 लाख रुपये तक की वसूली की जाती थी. आरोपियों के कब्जे से जाली दस्तावेज, मोहर, फोन और एक बाइक भी बरामद की गयी है.

थाना नसीरपुर पर मुकदमा दर्ज: नसीरपुर इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि बुधवार को गुढा चौराहा (थाना नसीरपुर) से प्रदीप कुमार (पुत्र लायक सिह), निवासी नगला चन्दा तथा चन्द्रवीर उर्फ छोटू (पुत्र ब्रहमदेव), निवासी गुढा को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने पर दोनों के खिलाफ थाना नसीरपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा.

