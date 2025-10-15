ETV Bharat / state

यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता; सरकारी नौकरी का फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर करते थे ठगी, दो गिरफ्तार

फिरोजाबाद: जिले की थाना नसीरपुर और यूपी STF (आगरा) की संयुक्त कार्रवाई में सरकारी नौकरी का झांसा देकर फर्जी जॉइनिंग लेटर बनाकर ग्रामीण युवकों को ठगने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. नसीरपुर इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कई फर्जी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किये गये हैं.

आगरा और धौलपुर के युवकों ने दर्ज करायी थी FIR: नसीरपुर इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि शिकायतकर्ता नीरज कुमार (पुत्र रामेश्वर, ग्राम पथरौली कला, बरेह मोरी, धौलपुर, राजस्थान) और रिंकू कुमार (पुत्र गोविन्द सिंह, ग्राम भदरौली, थाना बाह, आगरा) ने आगरा स्थित यूपी STF कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी थी.

ऑनलाइन रिजल्ट की मदद से करते थे ठगी: उन्होंने बताया था कि चन्द्रवीर, प्रदीप और अन्य ने उन्हें एसएससीजीडी (बीएसएफ-छत्तीसगढ़) में भर्ती कराने के नाम पर बुलाकर उनसे ठगी की. शिकायत के आधार पर यूपी STF और स्थानीय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ऑनलाइन प्रकाशित भर्ती परिणामों में पास हुए अभ्यर्थियों के नामों को चुनकर उनकी फर्जी मार्कशीट और अन्य दस्तावेज बना लेते थे.