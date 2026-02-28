मिर्जापुर में एसटीएफ ने तीन वन्य जीव तस्करों को किया गिरफ्तार, दुर्लभ प्रजाति का सांप और पैंगोलिन की खाल बरामद
तस्करों के पास से रेड सैंड बोया सर्प, पैंगोलिन खाल, केमिकल और इंजेक्शन बरामद हुआ है. जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये बताई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 28, 2026 at 8:07 PM IST
मिर्जापुर : जिले में वन्य जीव की तस्करी करने वाले तीन तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है. तस्करों के पास से दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोया सर्प, पैंगोलिन खाल, केमिकल और इंजेक्शन बरामद किया गया है. जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये बताया जा रहा है.
एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी के निरीक्षक पुनीत परिहार ने बताया, वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यरो लखनऊ से सूचना मिली थी कि अन्तर्राज्यीय वन्यजीव तस्कर बिहार से शिकार कर अति दुर्लभ वन्यजीव की तस्करी कर मिर्जापुर की तरफ ले जाया जा रहा है. सूचना पर एसटीएफ वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के नारायनपुर शनि देव मंदिर के पास से तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया.
तस्करों के पास एक से रेड सैंड बोया सर्प, दो किलोग्राम पैंगोलिन खाल, केमिकल और इंजेक्शन बरामद किया गया है. जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
पूछताछ में आरोपियों ने बताया, बरामद रेड सैंड बोया सर्प, पैंगोलिन खाल से शक्ति वर्धक दवा और कॉस्मेटिक बनाया जाता है, जिसके कारण इसकी कीमत करोड़ रुपये में रहती है. रेड सैंड बोया सर्प, पैंगोलिन खाल झारखंड के रहने वाले राजू से लेकर बाहर तस्करी करने ले जा रहे थे. राजू नक्सली गतिविधियों में सम्मिलित रहता है, अभी हाल ही में जमानत पर छूटकर बाहर आया है.
गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला अजहरुद्दीन अहमद, वाराणसी का रहने वाला उमर फारूक और मिर्जापुर के राम प्रकाश पाठक को गिरफ्तार किया गया है. तीनों को जेल भेजा जा रहा है और इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में UGC पर चुप रहे डॉ. दिनेश शर्मा, लोगों ने की जमकर नारेबाजी