1 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार, टाइल्स लगाने के बहाने महिला की हत्या कर लूटपाट की थी

कन्नौज में अपने दामाद के साथ मिलकर दिया था वारदात को दिया, एसटीएफ ने तिर्वा से किया गिरफ्तार

आरोपी पंकज और मृतिका सुनीता.
आरोपी पंकज और मृतिका सुनीता. (UP STF)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 8:18 PM IST

लखनऊः यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार तड़के कन्नौज के तिर्वा रोड से हत्या और लूट के मामले में 1 लाख रुपये के इनामी अपराधी पंकज चौहान उर्फ जसवंत को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने दामाद के साथ मिलकर मकरंद नगर में टाइल्स लगाने के दौरान एक महिला की हत्या कर लूटपाट की थी. पुलिस से बचने के लिए नेपाल और पंजाब में छिपकर रह रहा था.

​टाइल्स मिस्त्री बनकर जीता था विश्वासः एएसपी एसटीएफ संजीव कुमार दीक्षित ने बताया कि पंकज चौधरी और उसका दामाद सूरज कश्यप टाइल्स लगाने का काम करते थे. कन्नौज के मोहल्ला कुतलूपुर मकरंदनगर में सुनीता देवी के घर काम करते समय दोनों को काफी जेवर और नकदी होने की जानकारी मिली.

लूट को अंजाम देने के लिए दोनों आरोपियों ने टाइल्स लगाने के अलावा घर के अन्य काम भी किए ताकि सुनीता देवी का भरोसा जीता जा सके. मौका पाकर दोनों ने 23 सितंबर को सुनीता देवी और उनकी बेटी को बंधक बना लिया. शोर न मचा सकें, इसलिए उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. इसी दौरान दम घुटने से सुनीता देवी की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी घर से भारी मात्रा में नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए थे. इसके बाद पंकज पर एडीजी कानपुर जोन द्वारा एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

दामाद को पहले पकड़ लिया गया थाः एएसपी ने बताया कि ​इस मामले में पुलिस ने आरोपी के दामाद सूरज कश्यप को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिससे लूटे गए माल की बरामदगी हो गई थी. लेकिन पंकज चौहान पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. वह नेपाल, लुधियाना, एनसीआर और गोंडा-बलरामपुर में छिपकर रह रहा था. शुक्रवार को तड़के जब पंकज किसी से मिलने कन्नौज आया तो एसटीएफ की टीम ने उसे धर दबोचा.

WOMAN MURDERED IN KANNAUJ
STF ARRESTED THE CRIMINAL
हत्यारा और लुटेरा गिरफ्तार
KANNAUJ MURDER AND ROBBERY
UP STF ACTION

