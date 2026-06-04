फर्जी पोर्टल से बना रहे थे फेक आयुष्मान कार्ड; STF ने गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार
गिरफ्तार किए गए आरोपी ने बताया कि वह लखनऊ में वर्ष 2023 में एसएससी की तैयारी के लिए आया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 7:34 AM IST
लखनऊ: UP STF इन दिनों फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर मरीज का इलाज कराने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. बुधवार को STF ने ऐसे ही गिरोह के सदस्य चक्रशेरू को राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में बुद्धेश्वर से गिरफ्तार किया है.
आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने अब तक 1500 आयुष्मान कार्ड बनाए हैं. वह एक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 800 रुपए लेता था. STF लगातार ऐसे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इससे पहले इसी गिरोह से जुड़े दो सदस्यों को 27 जून 2025 को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 24 सितंबर 2025 को लखनऊ से 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, अब चक्रशेरू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.
गिरोह के सदस्य बहुत ही शातिराना तरीके से फेक आयुष्मान कार्ड बनाते थे. 2025 में चक्रशेरू की मुलाकात गिरोह के सदस्य से हुई थी. उस समय गिरोह के एक सदस्य चंद्रभान की मुलाकात सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले व्यक्ति से हुई, जिसने इन सभी लोगों के साथ मिलकर एक पोर्टल तैयार किया.
इस पोर्टल को इस तरीके से तैयार किया गया कि यहां पर अपात्र लोगों को पात्र आयुष्मान कार्ड धारक की फैमिली आईडी में जोड़ा जाता था. उसके बाद इनका आयुष्मान कार्ड बना दिया जाता था.
खास बात यह थी कि सॉफ्टवेयर पर यह काम करने के दौरान फैमिली आईडी के मुखिया की जगह नई यूनिट के मोबाइल नंबर पर OTP आता था. इसके बाद गैंग के सदस्य इस आयुष्मान कार्ड को वेरीफाई कर लेते थे. वेरीफाई होने के बाद अस्पतालों में इलाज के दौरान आसानी से केंद्र सरकार इस आयुष्मान कार्ड पर भुगतान कर देती थी.
STF के SSP विशाल विक्रम ने बताया कि इस संगठित गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि बुद्धेश्वर में एक आरोपी मौजूद है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम चक्रशेरू उर्फ अभिषेक उर्फ अजय है. यह मूल रूप से संडीला का रहने वाला है और वर्तमान में आलमनगर तालकटोरा के पास रहता है.
गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह राजधानी लखनऊ में वर्ष 2023 में एसएससी की तैयारी के लिए आया था. इसके बाद उसने 2024 में 102 एंबुलेंस में गार्ड की नौकरी कर ली.
2025 में बुद्धेश्वर स्थित एक सरकारी अस्पताल में उसकी मुलाकात अविनाश नाम के व्यक्ति से हुई जिसने उसे गिरोह के बारे में और आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में जानकारी दी. इसके बाद यह भी गिरोह में शामिल हो गया और उसने लगभग 1500 लोग का आयुष्मान कार्ड बनवाए. प्रत्येक आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए यह लोग 800 रुपए लेता था.
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