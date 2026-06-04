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फर्जी पोर्टल से बना रहे थे फेक आयुष्मान कार्ड; STF ने गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार

लखनऊ: UP STF इन दिनों फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर मरीज का इलाज कराने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. बुधवार को STF ने ऐसे ही गिरोह के सदस्य चक्रशेरू को राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में बुद्धेश्वर से गिरफ्तार किया है.

आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने अब तक 1500 आयुष्मान कार्ड बनाए हैं. वह एक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 800 रुपए लेता था. STF लगातार ऐसे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इससे पहले इसी गिरोह से जुड़े दो सदस्यों को 27 जून 2025 को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 24 सितंबर 2025 को लखनऊ से 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, अब चक्रशेरू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

गिरोह के सदस्य बहुत ही शातिराना तरीके से फेक आयुष्मान कार्ड बनाते थे. 2025 में चक्रशेरू की मुलाकात गिरोह के सदस्य से हुई थी. उस समय गिरोह के एक सदस्य चंद्रभान की मुलाकात सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले व्यक्ति से हुई, जिसने इन सभी लोगों के साथ मिलकर एक पोर्टल तैयार किया.

इस पोर्टल को इस तरीके से तैयार किया गया कि यहां पर अपात्र लोगों को पात्र आयुष्मान कार्ड धारक की फैमिली आईडी में जोड़ा जाता था. उसके बाद इनका आयुष्मान कार्ड बना दिया जाता था.

खास बात यह थी कि सॉफ्टवेयर पर यह काम करने के दौरान फैमिली आईडी के मुखिया की जगह नई यूनिट के मोबाइल नंबर पर OTP आता था. इसके बाद गैंग के सदस्य इस आयुष्मान कार्ड को वेरीफाई कर लेते थे. वेरीफाई होने के बाद अस्पतालों में इलाज के दौरान आसानी से केंद्र सरकार इस आयुष्मान कार्ड पर भुगतान कर देती थी.