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उत्तराखंड में राष्ट्रविरोधी-कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल शख्स गिरफ्तार, हथियार और डेटोनेटर बरामद, पाकिस्तानी लिंक का शक

देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ ने उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर देश विरोधी और कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा किया है. एसटीएफ के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कथित तौर पर युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित करने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है.

एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि, कुछ समय से आरोपी की गतिविधियों के संबंध में गोपनीय सूचनाएं मिल रही थीं. इन सूचनाओं के आधार पर विशेष टीम ने गदरपुर निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मलिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की गई. जांच एजेंसी का दावा है कि मोबाइल से टेलीग्राम सिग्नल और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे समूहों और चैट्स की जानकारी मिली है, जिनमें कथित रूप से जिहाद, शहादत और राष्ट्रविरोधी विचारधारा से जुड़ी सामग्री साझा की जा रही थी.

जांच में सामने आए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एसटीएफ का कहना है कि, आरोपी विभिन्न ऑनलाइन नेटवर्क के संपर्क में था. शुरुआती जांच में यह संकेत भी मिले हैं कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित कर उन्हें उग्र और कट्टरपंथी सोच की ओर मोड़ने की कोशिश की जा रही थी. एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी स्वयं इस नेटवर्क का सक्रिय सदस्य था या केवल इसके प्रभाव में काम कर रहा था. मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब जांच के दौरान कुछ ऐसे डिजिटल संवाद सामने आए जिनमें हथियारों और विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उनकी आवाजाही को लेकर संदिग्ध बातचीत होने के संकेत मिले.

एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, इन चैट्स की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बातचीत केवल चर्चा तक सीमित थी या किसी बड़ी साजिश की तैयारी का हिस्सा थी.

एसटीएफ की टीम ने देर रात आरोपी की निशानदेही पर सर्च अभियान भी चलाया. एजेंसी का दावा है कि इस दौरान एक विदेशी पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, चार डेटोनेटर और AK-47 राइफल के दो कारतूस बरामद किए गए. बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी गई है. एसटीएफ यह भी पता लगा रही है कि ये हथियार और विस्फोटक सामग्री आरोपी तक कैसे पहुंची? और इनके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं?