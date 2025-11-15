ETV Bharat / state

कैब बुक कर बरेली से उत्तराखंड में हेरोइन की तस्करी, STF ने घेराबंदी कर दबोचा

कैब सर्विस ऐप से सीट बुक कर नशा तस्कर लाखों रुपए की हेरोइन लाया. एसटीएफ ने गिरफ्तार किया.

HEROIN SMUGGLING
कैब बुक कर बरेली से उत्तराखंड में हेरोइन की तस्करी (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की टीम और डोईवाला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैब सर्विस एप पर सीट बुक कर स्मैक तस्करी करने वाले नशा तस्कर को डोईवाला क्षेत्र से 105 ग्राम हेरोइन जिसकी कीमत करीब 31 लाख 50 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया. आरोपी के खिलाफ थाना डोईवाला में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, देहरादून पुलिस को बरेली से कैब सर्विस प्रोवाइडर एप के जरिए एक कार में सीट बुक कर नशा तस्कर के आने की सूचना मिली. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ओर डोईवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोईवाला क्षेत्र में कार में बैठे आरोपी राहुल निवासी जिला बिजनौर को 31 लाख 50 हजार रुपए कीमत की 105 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया. टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ थाना डोईवाला में मुकदमा दर्ज किया गया.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है कि आरोपी यह हेरोइन कैब के माध्यम से बरेली के राशिद नाम के व्यक्ति से लेकर आया था. जिसे वह देहरादून के आसपास के क्षेत्र में कॉलेज के विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों को छोटी-छोटी मात्रा में बेचता है और जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता है.

छात्र की पिटाई में शामिल चार चुवक हिरासत में: वहीं थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस ने आपसी विवाद के चलते सरेआम एक छात्र की पिटाई करने वाले चार युवकों को हिरासत में ले लिया है. इनमें दो आरोपी निजी शिक्षण संस्थान के छात्र हैं. दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कॉलेज प्रबंधन से पत्राचार किया गया है. शुक्रवार सुबह क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में युवकों का मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था. इसमें चार युवक एक यूनिवर्सिटी के छात्र को लात घूसों से बुरी तरह से पीट रहे हैं.

थाना क्लेमेंट टाउन प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि दो आरोपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ और बिजनौर के रहने वाले हैं. जबकि दो आरोपी देहरादून के ही हैं. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कहासुनी होने बाद उन्होंने छात्र को पीटा था.

हेरोइन की तस्करी
हेरोइन तस्कर गिरफ्तार
HEROIN SMUGGLER ARRESTED
एसटीएफ ने नशा तस्कर को अरेस्ट किया
HEROIN SMUGGLING

