ETV Bharat / state

कैब बुक कर बरेली से उत्तराखंड में हेरोइन की तस्करी, STF ने घेराबंदी कर दबोचा

देहरादून: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की टीम और डोईवाला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैब सर्विस एप पर सीट बुक कर स्मैक तस्करी करने वाले नशा तस्कर को डोईवाला क्षेत्र से 105 ग्राम हेरोइन जिसकी कीमत करीब 31 लाख 50 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया. आरोपी के खिलाफ थाना डोईवाला में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, देहरादून पुलिस को बरेली से कैब सर्विस प्रोवाइडर एप के जरिए एक कार में सीट बुक कर नशा तस्कर के आने की सूचना मिली. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ओर डोईवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोईवाला क्षेत्र में कार में बैठे आरोपी राहुल निवासी जिला बिजनौर को 31 लाख 50 हजार रुपए कीमत की 105 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया. टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ थाना डोईवाला में मुकदमा दर्ज किया गया.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है कि आरोपी यह हेरोइन कैब के माध्यम से बरेली के राशिद नाम के व्यक्ति से लेकर आया था. जिसे वह देहरादून के आसपास के क्षेत्र में कॉलेज के विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों को छोटी-छोटी मात्रा में बेचता है और जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता है.