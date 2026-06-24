पुलिस में भर्ती नहीं हुआ तो बना दी फर्जी इंस्टा आईडी, सीनियर IPS ऑफिसर का AI डांस वीडियो कर दिया वायरल, अरेस्ट
पुलिस में भर्ती न हो पाने की कसक पर पुलिस अधिकारी का डांस करते हुए एआई वीडियो फर्जी उत्तराखंड पुलिस की आईडी से वायरल किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 24, 2026 at 8:56 PM IST
देहरादून: 'उत्तराखंड पुलिस 112' के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर सीनियर पुलिस ऑफिसर का डांस करते हुए एआई वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया. पकड़ा गया आरोपी पेशे से वेल्डर है. पुलिस में भर्ती न हो पाने की कसक के कारण उसने इस कृत्य को अंजाम दिया था.
आरोपी की पहचान 20 वर्षीय लुकमान मलिक निवासी मोरोवाला, क्लेमेंटटाउन के रूप में हुई है. एसटीएफ ने आरोपी को क्लेमेंट टाउन से हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो लुकमान ने बताया कि, वह पुलिस में भर्ती होना चाहता था. लेकिन भर्ती होने में असफल रहा. उसके बाद उसने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस की वर्दी में अपनी कई तस्वीरें बनाईं और एक फर्जी पहचान पत्र भी तैयार किया.
पुलिस जांच में अब तक इस पहचान पत्र के दुरुपयोग होने की बात सामने नहीं आई है. पुलिस महकमे की छवि धूमिल करने के मकसद से उसने सीनियर पुलिस ऑफिसर का एआई से डांसिंग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था.
मामले में 20 जून को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की सोशल मीडिया प्रभारी भावना कर्णवाल की तहरीर पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने तुरंत अकाउंट, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और आईपी एड्रेस जैसे डिजिटल सबूतों को खंगाला. जिसकी मदद से आरोपी लुकमान मलिक तक पहुंचने में कामयाबी मिली.
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 'उत्तराखंड पुलिस 112' नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर संचालित किया और उत्तराखंंड पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की फोटो का एआई वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि वह पुलिस की वर्दी पहनकर फोटो और वीडियो बनाकर लोगों पर प्रभाव जमाने और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता था.
आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें उत्तराखंड पुलिस 112 का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग-इन पाया गया है. मोबाइल की जांच में एआई जनरेटेड वीडियो, पुलिस वर्दी में फोटो और फर्जी पुलिस पहचान पत्र की फोटो प्राप्त हुई. आरोपी के घर से उत्तराखंड पुलिस पैटर्न से मिलती-जुलती वर्दी और अन्य सामग्री भी बरामद की गई.
आरोपी को उत्तराखंड पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट संचालित करने और एआई तकनीक का दुरुपयोग कर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के संबंध में पर्याप्त सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया गया. बरामद सामग्री को नियमानुसार सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
-अजय सिंह, एसटीएफ एसएसपी-
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