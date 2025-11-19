ETV Bharat / state

इंटरनेशनल साइबर ठग गैंग का मेंबर अरेस्ट, अकाउंट में डेढ़ करोड़ का लेनदेन, पाकिस्तान-सऊदी अरब से लिंक

लक्सर: एसटीएफ ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपित और उसके साथी के बैंक खातों में डेढ़ करोड़ से अधिक की रकम के लेनदेन का खुलासा हुआ है. आरोपितों के तार पाकिस्तान और सऊदी अरब से जुड़े होने की बात सामने आई है. आरोपी से एक कार और मोबाइल फोन बरामद हुआ है. एसटीएफ ने लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के साथ आरोपित को लक्सर पुलिस को सौंप दिया है. पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया. आरोपित के साथी की तलाश की जा रही है.

ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार एसटीएफ को ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह की जानकारी मिली थी. गिरोह जिन बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम को ट्रांफसर करने में कर रहा था, वह खाते लक्सर कोतवाली के तिलकपुरी गांव निवासी कुछ लोगों के नाम पर संचालित हो रहे थे. मामले में जानकारी जुटाने के बाद एसटीएफ ने लक्सर क्षेत्र के एक आरोपित सौरभ ठाकुर निवासी ग्राम तिलकपुरी को गिरफ्तार किया.

ठगों के बैंक में खातों में डेढ़ करोड़ से ज्यादा का लेनदेन: पूछताछ में उसने अपने साथी आकाश के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी की रकम के लेनदेन की बात स्वीकार की. पुलिस ने बताया कि आरोपित सौरभ ठाकुर के दर्जन भर से अधिक बैंक खातों में 70 लाख और आकाश के 4 बैंक खातों में 14 लाख का लेनदेन होने की बात सामने आई. इसके अलावा गांव के कुछ अन्य लोगों के भी बैंक खातों में भी ठगी की रकम का लेनदेन हुआ.

साइबर ठग को जेल भेजा गया: पुलिस ने मामले में गिरफ्तार आरोपित को लक्सर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया. मामले में एसटीएफ के एसआई नरोत्तम बिष्ट की ओर से आरोपित सौरभ ठाकुर और उसके साथ आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. फरार आरोपी आकाश की तलाश की जा रही है.

सौरभ व आकाश का पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर आया सामने: पुलिस की जांच में साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार सौरभ ठाकुर और उसके फरार साथी आकाश का पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है. दोनों पाकिस्तान और सऊदी अरब के नंबरों पर लगातार बात करते आ रहे थे.