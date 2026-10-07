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फर्जी पासपोर्ट मामले में 29 आरोपियों पर 20-20 हजार का इनाम, STF के हाथ लगे अहम सबूत

भोपाल : फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में STF ने कार्रवाई तेज कर दी है. STF ने मामले में फरार चल रहे 29 आरोपियों पर 20-20 हजार रु का इनाम घोषित किया है. इनाम घोषित होने के बाद STF ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज और गलत जानकारी के आधार पर पासपोर्ट तैयार करवाए थे.

फर्जी पासपोर्ट मामले में STF ने 29 फरार आरोपियों पर 20-20 हजार का इनाम घोषित कर दिया है. STF को अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने मे सफलता मिल चुकी है. इन पासपोर्ट के जरिए कुछ लोग बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए विदेश भी गए थे. STF की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब तक करीब 70 संदिग्ध आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है.

पासपोर्ट कार्यालय और पुलिस वेरिफिकेशन भी जांच के दायरे में

फर्जी पासपोर्ट मामले की जांच में STF की नजर सिर्फ पासपोर्ट बनवाने वाले आरोपियों तक सीमित नहीं है. पासपोर्ट अधिकारियों और दस्तावेजों का पुलिस वेरिफिकेशन करने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. STF यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट कैसे जारी हुए और वेरिफिकेशन के दौरान लापरवाही या किसी तरह की मिलीभगत हुई थी या नहीं. जांच में लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

पासपोर्ट मामले में 29 आरोपियों की तलाश तेज

STF ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 29 आरोपियों पर 20-20 हजार रु का इनाम घोषित किया है.इनाम घोषित होने के बाद दो आरोपियों की गिरफ्तारी STF के लिए अहम सफलता मानी जा रही है. वहीं, बाकी आरोपियों की तलाश में भी टीमें जुटी हुई हैं.

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STF DIG राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, '' फर्जी पासपोर्ट मामले में अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 29 फरार आरोपियों पर 20-20 हजार रु का इनाम घोषित किया गया है. इस मामले में हमारी टीम लगातार जांच को आगे बड़ा रही है. पासपोर्ट अधिकारियों और दस्तावेजों का पुलिस वेरिफिकेशन करने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच की जा रही है कि इन लोगों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट कैसे जारी हुए और वेरिफिकेशन के दौरान लापरवाही और किसी तरह की मिलीभगत हुई थी या नहीं. यदी जांच में कहीं भी लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो इन अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.