बिहार में बड़े पैमाने पर तबादला, 27 DSP का ट्रांसफर.. STF-निगरानी के अफसरों की पोस्टिंग, देखें लिस्ट
बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है. 27 DSP का ट्रांसफर, STF-निगरानी के अफसरों को नई पोस्टिंग मिली. रिपोर्ट-रंजीत
Published : August 30, 2026 at 7:31 AM IST
पटना: बिहार सरकार के गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत कई पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस प्रशासनिक बदलाव से विभिन्न जिलों में पुलिसिंग को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है.
पटना समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती: स्थानांतरण सूची के अनुसार सोनू कुमार राय को पुलिस अधीक्षक प्रशासन, पटना की जिम्मेदारी दी गई है. उमेश कुमार चौधरी को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारी शरीफ बनाया गया है, जबकि प्रेमचंद सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, छपरा का प्रभार सौंपा गया है. सुशील कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर आरा नियुक्त किया गया है.
रेल और अन्य अनुमंडलों में भी बदलाव: गुलशन कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, रेल गया पद पर तैनात किया गया है. प्रशांत कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर बेगूसराय की जिम्मेदारी मिली है, वहीं राजेश कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हथुआ गोपालगंज के पद पर नियुक्त किया गया है. ये बदलाव स्थानीय स्तर पर अपराध नियंत्रण और पुलिस निगरानी को प्रभावी बनाने में सहायक माने जा रहे हैं.
उत्तर बिहार के जिलों में भी अधिकारियों का फेरबदल: सत्येंद्र राम को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रामनगर बगहा बनाया गया है. अजय कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधेपुरा की जिम्मेदारी दी गई है. पवन कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीरपुर सुपौल नियुक्त किया गया है, जबकि पंकज कुमार सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहरसा का प्रभार सौंपा गया है.
मुंगेर समेत अन्य क्षेत्रों में नई नियुक्तियां: अभय कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खड़गपुर मुंगेर की जिम्मेदारी दी गई है. इन तबादलों के साथ सरकार ने कई अन्य पुलिस अधिकारियों को भी नई भूमिकाएं सौंपी हैं. गृह विभाग के आदेश के तहत कुल मिलाकर कई जिलों में पुलिस प्रशासनिक ढांचे को पुनर्व्यवस्थित किया गया है.
अनुमंडल स्तर के बदलाव क्यों महत्वपूर्ण?: अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्तर पर होने वाले ये बदलाव स्थानीय कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं. ये अधिकारी थाना स्तर की पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण, संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई और क्षेत्रीय निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नई तैनातियों से इन क्षेत्रों में पुलिसिंग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
अपराध नियंत्रण पर सरकार का फोकस: बिहार में लगातार कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस महकमे में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं. सरकार का जोर पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर है. अधिकारियों को उनकी योग्यता और जिम्मेदारी के अनुरूप महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करने की प्रक्रिया जारी है.
राजधानी और अन्य क्षेत्रों में प्रभाव: पटना में सोनू कुमार राय को एसपी प्रशासन की जिम्मेदारी दिए जाने से राजधानी की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा. फुलवारी शरीफ, छपरा, आरा, बेगूसराय, गोपालगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, बगहा और मुंगेर जैसे क्षेत्रों में नए अधिकारियों की तैनाती से स्थानीय पुलिसिंग मजबूत होने की संभावना है. सरकार आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है.
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