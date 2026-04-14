नक्सलियों का स्मृति पिंड ध्वस्त, बिहार के नक्सल प्रभावित गांव में बड़ी कार्रवाई
जमुई में नक्सलियों के स्मृति पिंड को एसटीएफ और पुलिस ने ध्वस्त किया. क्षेत्र नक्सल मुक्त घोषित होने के बावजूद बना था यह स्थल. पढ़ें-
Published : April 14, 2026 at 4:37 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरमाहा गांव में सोमवार को नदी किनारे बने मृत नक्सलियों के स्मृति पिंड को एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई थी.
नक्सलियों का गढ़ था गुरमाहा: यह वही स्थान था जहां पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की याद में शहादत दिवस मनाया जाता था. शीर्ष नक्सली नेता यहां इकट्ठा होते थे, फूल अर्पित कर उन्हें शहीद बताते हुए सलामी दी जाती थी. इसी जगह नक्सलियों की जनअदालत भी लगती थी, जहां मुखबिरी के आरोप में अपने ही साथियों को सजा सुनाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी. भीमबांध से जंगल के रास्ते करीब आठ किलोमीटर दूर स्थित यह इलाका लंबे समय तक नक्सली गतिविधियों का मजबूत गढ़ रहा था.
खत्म हुआ डर का माहौल: स्मारक हटने के बाद गांव में डर का माहौल पूरी तरह खत्म हो गया है. ग्रामीणों के अनुसार, वर्षों बाद यह मैदान बच्चों के खेलने के लिए खुल गया है. बंजर पड़ी जमीन पर फिर से हरियाली नजर आने लगी है. अब गुरमाहा में खौफ नहीं, बल्कि सामान्य और सुरक्षित वातावरण है. स्थानीय लोग इस कार्रवाई से राहत महसूस कर रहे हैं और विकास की नई संभावनाएं देख रहे हैं.
नक्सलवाद के प्रतीकों का सफाया: यह कार्रवाई बिहार में नक्सलवाद के अंतिम प्रतीकों को मिटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद भी ऐसे स्मृति स्थलों का अस्तित्व सुरक्षा बलों और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ था. अब गुरमाहा गांव में न केवल सुरक्षा बल्कि सामाजिक-आर्थिक गतिविधियां भी सामान्य रूप से शुरू हो सकेंगी.
नक्सल मुक्त घोषणा के बावजूद था स्मृति स्थल: गौरतलब है कि 31 मार्च 2026 को पूरे क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद गुरमाहा गांव के नदी किनारे हार्डकोर नक्सलियों का यह स्मृति स्थल कायम था. विभागीय निर्देश पर इसे हटाया गया. बरहट थानाध्यक्ष कुमार संजीव ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से विभागीय निर्देशानुसार की गई है.
"विभागीय निर्देशानुसार नक्सलियों का स्मृति स्थल को ध्वस्त किया गया है."- कुमार संजीव, बरहट थानाध्यक्ष
शांति और विकास का नया अध्याय: नक्सली प्रभाव से मुक्त होने के बाद गुरमाहा जैसे गांवों में शांति स्थापित हो रही है. बच्चों की खेल-कूद से लेकर खेती-बाड़ी तक, जीवन सामान्य लय में लौट रहा है. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से स्थानीय लोगों में नई उम्मीद जगी है कि अब इलाका पूरी तरह से आतंक मुक्त होकर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा.
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