गया में STF और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ दो अपराधी गिरफ्तार, 96 कारतूस बरामद

गया: बिहार के गया जिले में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने अवैध हथियार तस्करी के एक गिरोह को बड़ा झटका दिया है. विशेष सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही हथियारों और कारतूसों की बड़ी खेप बरामद की गई है. यह सफलता अपराधियों के बीच हथियारों की सप्लाई को रोकने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है.

हथियार तस्करी की सूचना पर कार्रवाई: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेलागंज थाना क्षेत्र में एक गिरोह अवैध हथियारों की सप्लाई और बिक्री में सक्रिय है. सूचना के अनुसार, इलाके में हथियारों की डिलीवरी होने वाली थी. इस खबर पर गया के एसएसपी ने तुरंत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त विशेष टीम गठित की. टीम ने सतर्कता से निगरानी की और कार्रवाई के लिए सही समय का इंतजार किया.

गया में दो अपराधी गिरफ्तार (ETV Bharat)

नीमचक मोड़ पर की गई छापेमारी: विशेष टीम ने बेलागंज थाना क्षेत्र के नीमचक मोड़ के पास घात लगाकर कार्रवाई की. संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए टीम ने दो व्यक्तियों को पकड़ा. गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों के पास से अवैध हथियार और संबंधित सामग्री जब्त की गई. यह कार्रवाई रात के समय या सतर्क तरीके से की गई, जिससे अपराधी भाग नहीं सके.

बरामदगी में शामिल प्रमुख सामग्री: कार्रवाई में एक देसी पिस्टल, एक खाली मैगजीन और 96 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसके अलावा नकद 42 हजार 500 रुपये भी जब्त किए गए. ये कारतूस और हथियार संभवत किसी बड़े अपराध या आपराधिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल होने वाले थे. पुलिस का मानना है कि कैश हथियारों की डील से जुड़ा हो सकता है.