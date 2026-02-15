ETV Bharat / state

गया में STF और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ दो अपराधी गिरफ्तार, 96 कारतूस बरामद

गया में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है. दो अपराधियों को गिरफ्तार कर देसी पिस्टल, 96 कारतूस और नगद बरामद.

two criminals arrested in Gaya
गया में दो अपराधी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 15, 2026 at 11:36 AM IST

गया: बिहार के गया जिले में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने अवैध हथियार तस्करी के एक गिरोह को बड़ा झटका दिया है. विशेष सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही हथियारों और कारतूसों की बड़ी खेप बरामद की गई है. यह सफलता अपराधियों के बीच हथियारों की सप्लाई को रोकने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है.

हथियार तस्करी की सूचना पर कार्रवाई: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेलागंज थाना क्षेत्र में एक गिरोह अवैध हथियारों की सप्लाई और बिक्री में सक्रिय है. सूचना के अनुसार, इलाके में हथियारों की डिलीवरी होने वाली थी. इस खबर पर गया के एसएसपी ने तुरंत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त विशेष टीम गठित की. टीम ने सतर्कता से निगरानी की और कार्रवाई के लिए सही समय का इंतजार किया.

नीमचक मोड़ पर की गई छापेमारी: विशेष टीम ने बेलागंज थाना क्षेत्र के नीमचक मोड़ के पास घात लगाकर कार्रवाई की. संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए टीम ने दो व्यक्तियों को पकड़ा. गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों के पास से अवैध हथियार और संबंधित सामग्री जब्त की गई. यह कार्रवाई रात के समय या सतर्क तरीके से की गई, जिससे अपराधी भाग नहीं सके.

बरामदगी में शामिल प्रमुख सामग्री: कार्रवाई में एक देसी पिस्टल, एक खाली मैगजीन और 96 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसके अलावा नकद 42 हजार 500 रुपये भी जब्त किए गए. ये कारतूस और हथियार संभवत किसी बड़े अपराध या आपराधिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल होने वाले थे. पुलिस का मानना है कि कैश हथियारों की डील से जुड़ा हो सकता है.

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान: गिरफ्तार किए गए दो अपराधियों की पहचान अलख निरंजन सिंह उर्फ कचनावा (बेलागंज क्षेत्र) और मृत्युंजय शाही (गोपी बीघा, मगध मेडिकल थाना क्षेत्र) के रूप में हुई है. दोनों पर हथियार तस्करी और संबंधित अपराधों में शामिल होने का संदेह है. पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके.

पुलिस की आगे की योजना: गया विधि व्यवस्था डीएसपी रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. गिरफ्तार अपराधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है. एसएसपी के निर्देश पर जांच तेज कर दी गई है और पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

"पुलिस को सूचना मिली थी कि बेलागंज के इलाके में अवैध हथियार की सप्लाई की जा रही है. इसके बाद एसएसपी ने विशेष टीम का गठन किया. विशेष टीम में शामिल एसटीएफ और पुलिस की टीम ने कार्रवाई में सफलता पाई और दो अपराधियों गिरफ्तार किया."-रवि प्रकाश सिंह, डीएसपी, विधि व्यवस्था, गया

