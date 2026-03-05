ETV Bharat / state

रायबरेली में सौतेले बेटे की माता-पिता ने की हत्या, ये थी वजह

रायबरेली: शराब के नशे में आए दिन सौतेली मां से मारपीट करने वाले बेटे की हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप पिता और सौतेली मां पर लगा है. आरोप है कि दोनों ने गला दबाकर बेटे को मार डाला. पुलिस ने इस मामले में हत्यारोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हत्यारोपियों को न्यायिक हिरास्त में भेज दिया है.



कब हुई थी हत्या: सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि 28 फरवरी को थाना बछरावां में डायल 112 के जरिए सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रानीखेड़ा में रोशन लाल (24) का शव घर के बाहर पड़ा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.



पिता की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया : रोशनलाल के पिता छेदालाल की तहरीर पर शत्रुघ्न सोनकर, नीरज और नन्हके के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था. उन्होंने बताया कि जांच में विवेचना के आधार पर पूछताछ के दौरान पता लगा कि मृतक रोशन लाल आए दिन शराब के नशे में सौतेली मां अर्चना से मारपीट करता था. घटना के दिन रोशन लाल का गांव के ही लोगों से झगड़ा भी हुआ था. आरोप है कि इसी बात का फायदा उठाकर पिता रोशन लाल व सौतेली मां अर्चना ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.

