सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस: स्वच्छ दिल्ली की दिशा में बढ़ते कदम बनेंगे रोजगार का आधार, ग्रीन इकोनॉमी में युवाओं के लिए नए अवसर
प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण की नहीं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी चुनौती.
Published : September 3, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी अब केवल किताबों और कॉन्फ्रेंस तक सीमित विषय नहीं रह गए हैं. बढ़ता प्रदूषण, बदलती जलवायु और संसाधनों पर बढ़ता दबाव सीधे हमारी अर्थव्यवस्था, रोजगार और जीवनशैली को प्रभावित कर रहा है. ऐसे समय में ग्रीन इकोनॉमी युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने के साथ-साथ शहरों के विकास का एक जरूरी आधार बन सकती है.
इंडिया हैबिटेट सेंटर में दो दिवसीय 8वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन का आयोजन किया गया. इस दौरान लखनऊ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की पढ़ाई कर रहे सी. कौस्तुभ गुप्ता ने सस्टेनेबिलिटी, दिल्ली के प्रदूषण, सरकारी नीतियों, तकनीकी नवाचार और ग्रीन जॉब्स को लेकर अपने अनुभव साझा किए. कौस्तुभ गुप्ता ने बताया प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल तकनीक पर्याप्त नहीं है. इसके लिए रिसर्च, इनोवेशन, प्रभावी नीतियां, बिजनेस मॉडल और सबसे जरूरी जमीन पर उनका सही तरीके से लागू होना है. उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले वर्षों में ग्रीन सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा क्षेत्र बन सकता है.
क्या सस्टेनेबिलिटी को केवल पर्यावरण के नजरिए से देखना सही है?
कौस्तुभ गुप्ता ने बताया कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब केवल पर्यावरण को बचाना नहीं है. यह एक मल्टी-डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसमें टेक्नोलॉजी, आरएंडडी, बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग और सरकारी नीतियां एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं. इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था और समाज से भी है. यदि किसी शहर का पर्यावरण लगातार खराब हो रहा है तो उसका असर लोगों के स्वास्थ्य, काम करने की क्षमता, कारोबार और रोजगार पर भी पड़ेगा. इसलिए सस्टेनेबिलिटी को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा. तकनीक विकसित करने वाले लोग, नीति बनाने वाली सरकार, उद्योग, शोधकर्ता और आम नागरिक सभी की इसमें भूमिका है. केवल एक विभाग या एक संस्था के प्रयास से बड़ा बदलाव संभव नहीं है.
प्रदूषण का असर दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है ?
कौस्तुभ गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण का दिल्ली की अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध है. जब प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक होता है तो लोगों के रोजमर्रा के जीवन और कामकाज पर असर पड़ता है. कई लोग ऐसे वातावरण से परेशान होकर कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना पसंद करते हैं. इसका असर केवल पर्यटन या व्यक्तिगत जीवन पर नहीं पड़ता. इसका प्रभाव उद्योगों, फैक्ट्रियों और मैनपावर पर भी पड़ सकता है. किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कुशल और स्वस्थ मानव संसाधन बेहद जरूरी है. यह समस्या दिल्ली तक सीमित नहीं है. दिल्ली से जुड़े आसपास के क्षेत्रों और गांवों पर भी इसका असर पड़ता है. इसलिए प्रदूषण कम करने की कोशिश को आर्थिक विकास की रणनीति से भी जोड़कर देखना चाहिए.
राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई योजनाएं और नीतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
कौस्तुभ गुप्ता ने कहा कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती फील्ड इंप्लीमेंटेशन है. हमारे पास नीतियां हैं, आइडिया हैं, तकनीक है और ऐसे लोग भी हैं जो समाधान पर काम कर रहे हैं. लेकिन किसी भी नीति की वास्तविक सफलता तब होती है जब वह जमीन पर सही तरीके से लागू हो. किसी नीति को बनाना एक चरण है, लेकिन उसे फील्ड में लागू करना दूसरा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण चरण है. लोगों को नियमों के बारे में बताना, उन्हें उसका महत्व समझाना और यह सुनिश्चित करना कि नियमों का पालन हो यह सभी चीजें जरूरी हैं. इनोवेशन सिर्फ किसी कमरे या लैब में बैठकर नहीं हो सकता. उसे जनता तक ले जाना होगा.
ग्रीन जॉब्स का क्षेत्र आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण
कौस्तुभ गुप्ता ने कहा कि ग्रीन जॉब्स का क्षेत्र आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है. जैसे-जैसे पर्यावरण से जुड़े समाधान बड़े पैमाने पर लागू होंगे, वैसे-वैसे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जरूरत बढ़ेगी. आज अगर प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिसाइक्लिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय तकनीक जैसे क्षेत्रों को देखें तो हर जगह नए कौशल की जरूरत दिखाई देती है. आने वाले समय में ऐसे युवाओं की मांग बढ़ेगी जो तकनीक को समझने के साथ-साथ पर्यावरणीय चुनौतियों को भी समझते हों. ग्रीन जॉब्स सिर्फ पर्यावरण से जुड़े किसी एक विभाग तक सीमित नहीं हैं. इसमें इंजीनियरिंग, रिसर्च, मैनेजमेंट, नीति निर्माण, कम्युनिकेशन और फील्ड वर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हो सकते हैं.
सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन बदल रही है युवाओं का भविष्य
कौस्तुभ गुप्ता ने बताया कि अगले पांच साल युवाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे. उन्हें टेक्नोलॉजी और फील्ड वर्क दोनों को समझना चाहिए. केवल तकनीकी ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा और केवल फील्ड की समझ भी पर्याप्त नहीं होगी. दोनों के बीच संतुलन जरूरी है. युवाओं को समस्या की पहचान, डेटा की समझ, तकनीकी समाधान, कम्युनिकेशन और टीम के साथ काम करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए. साथ ही उन्हें यह भी समझना होगा कि किसी नीति को जमीन पर लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. सबसे जरूरी है कि वे बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहें. सस्टेनेबिलिटी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और जो युवा सीखने, प्रयोग करने और फील्ड में काम करने के लिए तैयार होंगे, उनके लिए अवसर लगातार बढ़ेंगे.
दिल्ली के लिए सस्टेनेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ने का सबसे जरूरी कदम ?
कौस्तुभ गुप्ता ने बताया कि दिल्ली को तकनीक, नीति और जनता की भागीदारी को एक साथ लेकर चलना होगा. प्रदूषण जैसी समस्या का कोई एक समाधान नहीं है. इसके लिए कई स्तरों पर एक साथ काम करना होगा. इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, रिसर्च पर निवेश करना होगा और ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो व्यवहारिक हों. इसके साथ ही उनका फील्ड इंप्लीमेंटेशन मजबूत होना चाहिए. अगर दिल्ली अपने अनुभवों से ऐसे मॉडल विकसित करती है जिन्हें दूसरे शहर और राज्य भी अपना सकें, तो इसका फायदा केवल दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे देश को मिल सकता है.
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