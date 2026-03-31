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थार के आसमान में ईगल्स का महासंगम, डेजर्ट नेशनल पार्क बना रैप्टर संरक्षण का वैश्विक केंद्र

सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य एशिया से उड़कर आए ईगल्स जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में डेरा डाले हुए हैं.

डेजर्ट नेशनल पार्क में ईगल
डेजर्ट नेशनल पार्क में ईगल (Jaisalmer DNP)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 2:27 PM IST

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जैसलमेर : थार के आसमान में इन दिनों एक अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है. जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में स्टेपी ईगल देखे जा रहे हैं. हजारों किलोमीटर दूर मध्य एशिया से उड़कर आए ये प्रवासी ईगल इस मरुस्थलीय परिदृश्य को अपना सुरक्षित ठहराव बना रहे हैं. यह दृश्य केवल रोमांचक नहीं, बल्कि संरक्षण के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है.

शिकारी पक्षियों के लिए आदर्श स्थिति : वन अधिकारी बृजमोहन गुप्ता बताते हैं कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति के हजारों साल पुराने प्रवास चक्र का हिस्सा है. डेजर्ट नेशनल पार्क आज रैप्टर संरक्षण के विश्व मानचित्र पर चमकता नाम बन चुका है, जहां ईगल की कई प्रजातियां या तो प्रजनन करती हैं या शीतकाल बिताने आती हैं. डेजर्ट नेशनल पार्क का खुला घास स्थलीय परिदृश्य, विरल वनस्पति और गर्म हवा के थर्मल करंट बड़े शिकारी पक्षियों के लिए आदर्श स्थितियां बनाते हैं. यहां आहार की उपलब्धता और सुरक्षित ठहराव, प्रवासी ईगल्स को आकर्षित करते हैं. यही कारण है कि यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर रैप्टर संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यहां टॉनी ईगल प्रजनन करती हैं.

वन अधिकारी बृजमोहन गुप्ता (ETV Bharat Jaisalmer)

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बड़ी संख्या में ईगल्स का जमावड़ा : वहीं, सर्दियों में स्टेपी ईगल, इंडियन स्पॉटेड ईगल और इंपीरियल ईगल बड़ी संख्या में दर्ज की जाती हैं. इसके अलावा बोनेली का ईगल और गोल्डन ईगल जैसी प्रजातियां भी कभी-कभी दिखाई देती हैं. थार मरुस्थल सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का अहम हिस्सा है. अक्टूबर-नवंबर में आने वाले ये ईगल्स मार्च-अप्रैल में वापसी प्रवास के दौरान फिर इसी मार्ग से गुजरते हैं. इस समय पहले से मौजूद शीतकालीन पक्षियों के साथ गुजरने वाले पक्षी जुड़ जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में ईगल्स का जमावड़ा दिखाई देता है.

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वैश्विक जैवविविधता का महत्वपूर्ण केंद्र : जब कोई लुप्तप्राय प्रजाति इतनी संख्या में किसी क्षेत्र को चुनती है तो वह उस क्षेत्र की पारिस्थितिक सेहत का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाती है. स्टेपी ईगल का यह जमावड़ा बताता है कि थार मरुस्थल केवल रेत का विस्तार नहीं, बल्कि वैश्विक जैवविविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है. यह दृश्य दुनिया को संदेश देता है कि सही संरक्षण, वैज्ञानिक समझ और प्राकृतिक संतुलन मिलकर दुर्लभ प्रजातियों के लिए सुरक्षित आश्रय तैयार कर सकते हैं. स्टेपी ईगल की निपालेन्सिस उप-प्रजाति चीन, मंगोलिया और कजाखस्तान के स्तेपी क्षेत्रों में प्रजनन करती हैं और सर्दियां भारत में बिताती हैं.

बड़ी संख्या में आते हैं ईगल
बड़ी संख्या में आते हैं ईगल (Jaisalmer DNP)

वापसी प्रवास के समय ये थार को स्टॉप ओवर साइट की तरह उपयोग करती हैं. यही वजह है कि डेजर्ट नेशनल पार्क इनके लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व का ठहराव स्थल बन गया है. हाल में दिखे इस जमावड़े को पश्चिम एशिया के संघर्ष से जोड़कर देखा गया, जबकि वैज्ञानिक तथ्य इसे खारिज करते हैं. मध्य-पूर्व में पाई जाने वाली स्टेपी ईगल की उप-प्रजाति अलग है और वह अलग फ्लाईवे का उपयोग करती है. थार में दिखने वाली उप-प्रजाति का प्रवास मार्ग पूरी तरह अलग है.

आहार की उपलब्धता और सुरक्षित ठहराव, प्रवासी ईगल्स को आकर्षित करते हैं
आहार की उपलब्धता और सुरक्षित ठहराव, प्रवासी ईगल्स को आकर्षित करते हैं (Jaisalmer DNP)

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इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार स्टेपी ईगल एंडेंजर्ड श्रेणी में है. बिजली लाइनों से टकराव, आवास क्षरण और भोजन की कमी जैसी चुनौतियों से इनकी संख्या घट रही है. कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अंतर्गत स्टेपी ईगल के लिए प्रस्तावित ग्लोबल एक्शन प्लान में राजस्थान के जोरबीर कंजर्वेशन रिजर्व और डेजर्ट नेशनल पार्क को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण स्थल माना गया है.

प्रवास के समय दर्ज होने वाली संख्या इस क्षेत्र की पारिस्थितिक महत्ता का वैज्ञानिक प्रमाण है.थार के खुले आसमान में मंडराता स्टेपी ईगल केवल एक प्रवासी पक्षी नहीं, बल्कि पर्यावरण संतुलन का अहम प्रहरी है. यह ईगल मृत पशुओं के अवशेष खाकर प्राकृतिक सफाईकर्मी की भूमिका निभाता है, जिससे सड़न और संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है. इसके भोजन में चूहे, गिलहरी, छिपकलियां और छोटे जीव शामिल होते हैं.

मध्य एशिया से उड़कर आए ये प्रवासी ईगल
मध्य एशिया से उड़कर आए ये प्रवासी ईगल (Jaisalmer DNP)

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इस तरह स्टेपी ईगल किसानों के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदेमंद साबित होता है. फूड चेन के शीर्ष शिकारी के रूप में यह पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखता है. किसी एक प्रजाति की अनियंत्रित वृद्धि को रोककर जैवविविधता की रक्षा करता है. जहां स्टेपी ईगल नियमित रूप से दिखाई देता है, वह क्षेत्र स्वस्थ घासस्थली और समृद्ध जैवविविधता का संकेत देता है, इसलिए इसकी मौजूदगी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी की सेहत का पैमाना मानी जाती है. थार का यह दृश्य केवल प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि संरक्षण की सफलता का संकेत है.

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