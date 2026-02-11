ETV Bharat / state

मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की बेटे की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार

साहिबगंज: जिले के बरहड़वा थाना इलाके के रतनपुर के रहने वाले 15 साल के आयुष साहा की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. आयुष की हत्या उसकी सौतेली मां मीनू देवी ने अपने प्रेमी रोहित साहा के साथ मिलकर की थी. हत्या के बाद लाश को घर के पीछे तालाब में फेंक दिया गया था. रोहित साहा महिला का भांजा भी है और धर्मपुर का रहने वाला है. पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मृतक किशोर के पिता घटना वाले दिन 8 फरवरी को घर पर नहीं थे.

बरहड़वा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बताया कि मीनू देवी का अपने भांजे रोहित साहा के साथ अवैध संबंध था. 7 फरवरी को महिला का पति हेमंत साहा किसी काम से बाहर गया हुआ था. जिसके बाद महिला ने रोहित साहा को अपने घर बुलाया. दोनों घर के पीछे आपत्तिजनक स्थिति में थे, तभी महिला के बेटे आयुष साहा ने देख लिया.

जानकारी देते एसडीपीओ (Etv Bharat)

घटना के बारे में परिवार के दूसरे लोगों को पता न चले, इसलिए दोनों ने आयुष के गले में फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी और शव को घर के पीछे तालाब जैसे गड्ढे के किनारे रख दिया. जब पिता घर पहुंचा तो उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया. काफी ढूंढने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई.