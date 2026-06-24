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फरीदाबाद में 3 वर्षीय मासूम का हत्यारा निकला सौतेला बाप, आरोपी गिरफ्तार

3 वर्षीय मासूम का हत्यारा निकला सौतेला बाप ( ETV Bharat )