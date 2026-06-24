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फरीदाबाद में 3 वर्षीय मासूम का हत्यारा निकला सौतेला बाप, आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद में 3 वर्षीय मासूम के हत्या के आरोप में पुलिस ने सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

MURDER OF 3 YEAR OLD ADITYA
3 वर्षीय मासूम का हत्यारा निकला सौतेला बाप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 24, 2026 at 5:17 PM IST

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फरीदाबाद: जिले के सूरजकुंड थाना क्षेत्र स्थित शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर में 21 जून को हुई 3 वर्षीय मासूम आदित्य की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि बच्चे की हत्या उसके सौतेले पिता सुशांत ने ही की थी.

सख्ती के बाद आरोपी ने कबूला जुर्मः एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि "बच्चे के नाना श्रीराम ने शिकायत दी थी कि उनके 3 वर्षीय नाती आदित्य की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. शिकायत के आधार पर सूरजकुंड थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की जांच अपराध शाखा सेक्टर-16 की टीम को सौंपी गई थी. जांच के दौरान पुलिस ने बच्चे की मां सुधा तिवारी और उसके पति सुशांत से पूछताछ की. पूछताछ में पुलिस को सुशांत की भूमिका संदिग्ध लगी. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया."

सौतेले पिता ने की बेटे की हत्या (ETV Bharat)

खेलते समय गला रेतकर बच्चे की हत्याः आरोपी ने बताया कि "उसने करीब एक वर्ष पहले सुधा से प्रेम विवाह किया था. सुधा के पहले पति से 3 वर्षीय बेटा आदित्य था, जिसे वह पसंद नहीं करता था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. पुलिस जांच में सामने आया कि 21 जून की सुबह जब बच्चा कमरे में अकेला था, तब आरोपी ने धारदार हथियार से उसका गला रेतकर हत्या कर दी." वारदात के बाद उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच और पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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3 वर्षीय आदित्य हत्याकांड
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