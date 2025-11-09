बेटी से दुष्कर्म : सौतेले पिता को 20 साल की सजा, जानिए अदालत ने क्या कहा...
कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता की स्थिति का नाजायज फायदा उठाते घिनौना कृत्य किया. उसके प्रति नरमी नहीं बरत सकते.
Published : November 9, 2025 at 8:38 PM IST
जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के अभियुक्त पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई. अदालत में अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया. पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने कहा कि सौतेले पिता ने अपनी 17 साल की बेटी से दुष्कर्म कर रिश्ते को कलंकित किया. अभियुक्त में पीड़िता की स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुए घिनौना कृत्य कई बार किया. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती.
पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने कहा कि मामले में डीएनए सैंपल और मेडिकल परीक्षण घटना के करीब एक माह बाद किया गया. ऐसे में एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट में अपराध की पुष्टि ना होना स्वाभाविक है. पीड़िता के बयान विश्वसनीय हैं. क्रॉस एग्जामिनेशन में पीड़िता ने अपनी बात दोहराई है. ऐसे में डीएनए रिपोर्ट पक्ष में आने का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने 7 मार्च 2022 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि पीड़िता और उसकी तीन बहनें मां और सौतेले पिता के साथ किराए के घर में रहती है. पिता की मारपीट से परेशान होकर तीनों बहनें नानी के साथ रहने लग गई. 5 फरवरी 2022 को सौतेले पिता ने मां की अनुपस्थिति में पीड़िता से दुष्कर्म किया.
शिकायत मां से की तो उसने कोई सहायता नहीं की. इसके बाद कई बार पिता ने उससे संबंध बनाए.पीड़िता ने बहन और मामा को घटना की जानकारी दी. मामा पीड़िता और मां को अपने घर ले आए. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.