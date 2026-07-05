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सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम बेटे की हत्या, शव दफनाया, मामले की जांच में जुटी पुलिस

कोटपूटली बहरोड़: जिले के बानसूर क्षेत्र के इंद्राणा गांव में रविवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी दूसरी पत्नी के 4 वर्षीय मासूम बेटे की हत्या कर शव को दफना दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर एकत्र हो गई. सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को अवगत कराया. इसके बाद बासदयाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच की निगरानी की.

कोटपूतली बहरोड़ पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि बासदयाल थाना क्षेत्र के इंद्राणा गांव में एक पिता द्वारा अपने चार वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को दफनाने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दफनाए गए शव को बाहर निकलवाने की कार्रवाई शुरू कर दी. घटनास्थल पर एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि हत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.