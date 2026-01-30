ETV Bharat / state

2 साल के मासूम को पटक-पटक कर मार डाला, यूपी का रहने वाला आरोपी सौतेला पिता गिरफ्तार

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से इंसानीयत को शर्मसार और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, सीकरी मोहल्ले में एक कलयुगी पिता ने अपने दो साल के मासूम बेटे को जमीन पर पटक-पटक कर मौत की नींद सुला दिया. बच्चे की मौत के बारे में जब पत्नी ने पूछा तो आरोपी ने कहा कि सीढ़ियों से खेलते वक्त गिर गया और उसकी मौत हो गई. शक होने पर महिला ने पुलिस को मामले की शिकायत दी.

यूपी का रहने वाला है आरोपी पिता: पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने वारदात की जिम्मेदारी ली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी बल्लभगढ़ में किराए पर रहता था और रेहड़ी लगाता था. आरोपी की पहचान यूपी के हाथरस में गांव सिशता निवासी रणवीर सिंह (36) के रूप में हुई है.

महिला ने पुलिस को दी शिकायत: पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि "रनवीर सिंह बच्चों को लेकर विवाद करता था. वह बच्चों को साथ रखने को राजी नहीं था. 25 जनवरी को वह दो साल के बेटे को खेलने के बहाने कमरे से दूर ले गया और सूनसान स्थान पर उसे पटक-पटक कर मार डाला. इसके बाद बच्चे को लेकर कमरे पर पहुंच गया". महिला ने बच्चे के बारे में पूछा तो कहा कि खेलते समय सीढ़ियों से गिर गया था. शक होने पर पुलिस को मामले की सूचना दी गई.