पिता ने नाबालिग बेटी पर डाली बुरी नजर, किया रेप का प्रयास, मां ने की आत्महत्या की कोशिश
पिता द्वारा नाबालिग बेटी के साथ इस तरह की हरकत के बाद मां ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था. आरोपी सौतेला पिता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 11, 2026 at 10:20 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक बेहद ही झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. सौतेले पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का बेहद गंभीर आरोप लगा है. इतना ही नहीं आरोपी पिता पिछले एक साल से अपनी इस घिनौनी करतूत को अंजाम देने की फिराक में था और उसने पहले भी बेटी का अश्लील वीडियो बनाया था.
लोक-लाज और लोक-निंदा से जूझ रही पीड़ित बच्ची की मां जब मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई, तो उसने आत्महत्या करने का फैसला किया. हालांकि, समय रहते इस बात की भनक हिंदूवादी संगठनों को लग गई, जिन्होंने पीड़िता और उसकी मां को ढांढस बंधाया और मामले को पुलिस के पास ले गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की सघन जांच शुरू कर दी है.
पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की वैधानिक जांच की जा रही है. महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसकी पहली शादी टूट गई थी. पहली शादी से उसकी एक बेटी भी है. बेटी के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए उसने साल 2012 में उसका दूसरी शादी की थी. शादी के शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य और ठीक-ठाक रहा. आरोपी व्यक्ति अपनी पत्नी और सौतेली बेटी के साथ ठीक से रह रहा था, लेकिन जैसे-जैसे नाबालिग बेटी बड़ी होने लगी, आरोपी की नीयत और मानसिकता में खोट आने लगा.
नहाते समय वीडियो बनाया: महिला का आरोप है कि उसका पति काफी समय से उसकी नाबालिग बेटी पर बुरी नजर रख रहा था. करीब एक साल पहले आरोपी ने नहाते समय नाबालिग बेटी का अश्लील वीडियो भी बनाया था, जिसे महिला ने रंगे हाथों पकड़ लिया था. इसके बाद पीड़िता महिला ने अपनी पति की जमकर पिटाई भी की थी. उस समय आरोपी पति ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पैर पकड़कर माफी मांग ली थी और भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत न करने की कसम खाई थी. घर की इज्जत और समाज के डर से महिला ने उस वक्त पुलिस में शिकायत नहीं की और मामले को शांत करा दिया, जो बाद में उसकी बड़ी भूल साबित हुई.
शनिवार को अकेलेपन का उठाया फायदा: माफी मांगने के बाद भी आरोपी की नीयत नहीं बदली और वह लगातार मौके की तलाश में था. महिला का आरोप है कि शनिवार को जब घर पर कोई नहीं था और नाबालिग बेटी को अकेला पाकर आरोपी पति ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया. किशोरी ने किसी तरह खुद को उसके चंगुल से छुड़ाया. जब महिला घर लौटी, तो बेटी ने रोते हुए अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई.
मानसिक तनाव में मां ने दी आत्महत्या की चेतावनी: पति की इस बार-बार की घिनौनी हरकतों और अपनी बेटी की सुरक्षा को खतरे में देख महिला का हौसला टूट गया. वह इस कदर मानसिक तनाव और अवसाद में चली गई कि उसने आत्मघाती कदम उठाने का मन बना लिया. महिला ने फोन पर स्थानीय हिंदूवादी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई और रोते हुए कहा कि वह इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहद परेशान हो चुकी है और अब वह आत्महत्या करने जा रही है.
महिला के मुंह से आत्महत्या की बात सुनते ही संगठन के कार्यकर्ता तुरंत हरकत में आए. उन्होंने महिला को सांत्वना दी, उसे ढांढस बंधाया और ऐसा कोई भी कदम न उठाने की समझाइश दी. इसके बाद संगठन के लोग पीड़ित महिला और उसकी नाबालिग बेटी को लेकर तुरंत 'तेल मील चौकी' पहुंचे.
चौकी पर हंगामा: चौकी पर भारी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी जमा हो गए और उन्होंने आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया. कार्यकर्ताओं का कहना था कि ऐसे समाज कंटक और कलयुगी पिता को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक नजीर पेश हो सके. महिला ने पुलिस को लिखित तहरीर सौंपकर न्याय की गुहार लगाई. मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दबिश देकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है.
इस पूरे संवेदनशील मामले पर जानकारी देते हुए सीओ क्षेत्राधिकारी विभव सैनी ने बताया कि एक महिला द्वारा अपने पति पर अपनी ही नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है. नाबालिग किशोरी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है. दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
पढ़ें---