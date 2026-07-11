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पिता ने नाबालिग बेटी पर डाली बुरी नजर, किया रेप का प्रयास, मां ने की आत्महत्या की कोशिश

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक बेहद ही झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. सौतेले पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का बेहद गंभीर आरोप लगा है. इतना ही नहीं आरोपी पिता पिछले एक साल से अपनी इस घिनौनी करतूत को अंजाम देने की फिराक में था और उसने पहले भी बेटी का अश्लील वीडियो बनाया था.

लोक-लाज और लोक-निंदा से जूझ रही पीड़ित बच्ची की मां जब मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई, तो उसने आत्महत्या करने का फैसला किया. हालांकि, समय रहते इस बात की भनक हिंदूवादी संगठनों को लग गई, जिन्होंने पीड़िता और उसकी मां को ढांढस बंधाया और मामले को पुलिस के पास ले गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की सघन जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की वैधानिक जांच की जा रही है. महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसकी पहली शादी टूट गई थी. पहली शादी से उसकी एक बेटी भी है. बेटी के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए उसने साल 2012 में उसका दूसरी शादी की थी. शादी के शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य और ठीक-ठाक रहा. आरोपी व्यक्ति अपनी पत्नी और सौतेली बेटी के साथ ठीक से रह रहा था, लेकिन जैसे-जैसे नाबालिग बेटी बड़ी होने लगी, आरोपी की नीयत और मानसिकता में खोट आने लगा.

नहाते समय वीडियो बनाया: महिला का आरोप है कि उसका पति काफी समय से उसकी नाबालिग बेटी पर बुरी नजर रख रहा था. करीब एक साल पहले आरोपी ने नहाते समय नाबालिग बेटी का अश्लील वीडियो भी बनाया था, जिसे महिला ने रंगे हाथों पकड़ लिया था. इसके बाद पीड़िता महिला ने अपनी पति की जमकर पिटाई भी की थी. उस समय आरोपी पति ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पैर पकड़कर माफी मांग ली थी और भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत न करने की कसम खाई थी. घर की इज्जत और समाज के डर से महिला ने उस वक्त पुलिस में शिकायत नहीं की और मामले को शांत करा दिया, जो बाद में उसकी बड़ी भूल साबित हुई.

शनिवार को अकेलेपन का उठाया फायदा: माफी मांगने के बाद भी आरोपी की नीयत नहीं बदली और वह लगातार मौके की तलाश में था. महिला का आरोप है कि शनिवार को जब घर पर कोई नहीं था और नाबालिग बेटी को अकेला पाकर आरोपी पति ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया. किशोरी ने किसी तरह खुद को उसके चंगुल से छुड़ाया. जब महिला घर लौटी, तो बेटी ने रोते हुए अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई.