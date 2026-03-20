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डेढ़ साल के बच्चे का रोना नहीं हुआ बर्दाश्त, छाती पर पैर रखकर ली जान, आरोपी पिता गिरफ्तार

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली में डेढ़ साल के बेटे की हत्या कर फरार हुए पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोप फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पांच हजार रुपए का इनाम रखा था.

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक महिला ने मंगलौर कोतवाली में तहरीर दी थी. तहरीर में महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति फैजान ने डेढ़ साल के बेटे की हत्या कर दी है. इसी के साथ आरोप लगाते हुए बताया गया था कि आरोपी फैजान बच्चे का सौतेला पिता है. पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था.

आरोपी पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था: वहीं, मासूम बच्चे की हत्या से जुड़े इस सनसनीखेज मामले को हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने भी गंभीरता से लिया. उन्होंने तत्काल पुलिस टीमों का गठन आरोपी की गिरफ्तार करने के निर्देश दिए. हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर गठित हुई पुलिस टीमों ने आरोपी की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहा था. इसी बीच पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पांच हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था.

मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया आरोपी: पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी की तलाश में इधर-उधर दबिश दे ही रही थी, तभी पुलिस को आरोपी के बारे में अहम सुराग हाथ लगा. आरोपी को तलाश में पुलिस की एक टीम को यूपी के मुजफ्फरनगर भेजा गया, जहां से पुलिस ने आरोपी फैजान पुत्र तुफैल को गिरफ्तार किया.