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रिश्तों हुए शर्मसार, सौतेले पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, ऐसे खुला राज

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: हरिद्वार में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक सौतेले पिता पर अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. लंबे समय से शारीरिक शोषण से परेशान होकर किशोरी बिना बताए घर छोड़कर हिमाचल प्रदेश में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के पास चली गई थी. इधर, आरोपी सौतेले पिता ने किशोरी के लापता होने की सूचना पुलिस को देकर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया. पुलिस ने तलाश करते हुए किशोरी को उसकी बहन के घर से सकुशल बरामद किया. किशोरी के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया.

बीती दिनों एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर तलाश की. इसी दौरान पुलिस को किशोरी के हिमाचल प्रदेश में अपनी बड़ी बहन के घर होने की जानकारी मिली.