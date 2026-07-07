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बानसूर में बच्चे की हत्या का आरोपी सौतेला पिता दो दिन की पुलिस रिमांड पर

बासदयाल थानाधिकारी कश्मीर सिंह ने बताया कि 5 जुलाई को इंद्रांडा गांव में चार वर्षीय आर्यन की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी हंसराज कुमावत को न्यायालय में पेश किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी.

पुलिस जांच के अनुसार, हंसराज ने बिहार निवासी महिला से दूसरी शादी की थी. महिला के साथ उसका चार वर्षीय बेटा आर्यन भी आया था. प्रारंभिक जांच में पाया कि आरोपी बच्चे को पसंद नहीं करता था. उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने परिजनों को गुमराह करने के लिए बच्चे की मौत पानी के होद में गिरने से होना बताया. हालांकि गांव के एक व्यक्ति के बासदयाल थाने में सूचना दिए जाने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच में मामला संदिग्ध मिलने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने दफनाए गए मासूम के शव को बाहर निकलवाया. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. अब पुलिस रिमांड के दौरान हत्या के कारणों और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की गहन जांच कर रही है.

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