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सौतेले भाइयों और भतीजे ने महिला को जिंदा जलाया, हालत गंभीर; CCTV में कैद घटना

सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है. इसकी गहनता से जांच-पड़ताल की जा रही है.

सौतेले भाइयों और भतीजे ने महिला को जिंदा जलाया.
सौतेले भाइयों और भतीजे ने महिला को जिंदा जलाया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 12:47 PM IST

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बहराइच: जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सौतेले भाइयों और भतीजों ने मिलकर सौतेली बहन को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की. महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी. महिला गंभीर तरीके से झुलसी है, जिसे प्राथमिक उपचार के बार लखनऊ रेफर कर दिया गया है. घटना दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के नरीद्दीनचक की है.

सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि शनिवार भोर में करीब 3 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के नरीद्दीनचक गांव के एक मकान में आग लगी है. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां महिला जली हुई हालत में मिली.

वहां आग बुझाकर महिला को तुरंत अस्पताल लाया गया है. महिला का नाम चंदा (41) है. फिलहाल, उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है. महिला के पति ने तहरीर दी है, जिसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

बहराइच में महिला को जलाया. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, दरगाह थाना क्षेत्र के नुरुद्दीनचक की रहने वाली 41 वर्षीय चंदा पत्नी आर. राजीव ने बताया कि जब वह घर में सो रही थी, तब उसके भाइयों और भतीजे ने जमीनी रंजिश में आग लगा दिया. सभी लोगों द्वारा मुझे मारने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था. इस घटना में सौतेले भाई और भतीजे मोहम्मद शमी और मोहम्मद शफी, मोहम्मद आश्मी शामिल हैं.

महिला ने बयान दिया कि आग लगने के बाद जब वह घर से बाहर बचने के लिए निकलकर आई तब उसे और उसके पति को पकड़कर भाइयों ने रस्सी से बांध दिया. पूरे घटनाक्रम का CCTV भी सामने आया है.

सूचना पर पहुंची दरगाह पुलिस और फायर बिग्रेड ने आग पर पर काबू पाया और महिला व उसके पति को भाइयों के चंगुल से छुड़ाया. एम्बुलेंस की मदद से शहर के मेडिकल कॉलेज भे.

ईएमओ डॉ. शिवम मिश्रा ने बताया कि दरगाह पुलिस द्वारा एक जली हुई महिला को जिसका नाम चंदा है, गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है.

सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है. इसकी गहनता से जांच-पड़ताल की जा रही है. पीड़ित महिला के पति ने तहरीर दी है. पुलिस कार्रवाई कर रही है.

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