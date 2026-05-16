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सौतेले भाइयों और भतीजे ने महिला को जिंदा जलाया, हालत गंभीर; CCTV में कैद घटना

सौतेले भाइयों और भतीजे ने महिला को जिंदा जलाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सौतेले भाइयों और भतीजों ने मिलकर सौतेली बहन को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की. महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी. महिला गंभीर तरीके से झुलसी है, जिसे प्राथमिक उपचार के बार लखनऊ रेफर कर दिया गया है. घटना दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के नरीद्दीनचक की है.

सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि शनिवार भोर में करीब 3 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के नरीद्दीनचक गांव के एक मकान में आग लगी है. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां महिला जली हुई हालत में मिली.

वहां आग बुझाकर महिला को तुरंत अस्पताल लाया गया है. महिला का नाम चंदा (41) है. फिलहाल, उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है. महिला के पति ने तहरीर दी है, जिसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

बहराइच में महिला को जलाया. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, दरगाह थाना क्षेत्र के नुरुद्दीनचक की रहने वाली 41 वर्षीय चंदा पत्नी आर. राजीव ने बताया कि जब वह घर में सो रही थी, तब उसके भाइयों और भतीजे ने जमीनी रंजिश में आग लगा दिया. सभी लोगों द्वारा मुझे मारने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था. इस घटना में सौतेले भाई और भतीजे मोहम्मद शमी और मोहम्मद शफी, मोहम्मद आश्मी शामिल हैं.