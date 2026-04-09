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ममता शर्मसार! सौतेली मां का मासूम पर खौफनाक कहर, ढाई साल की बच्ची की चीखों से दहला पूरा गांव

मां ने बच्ची को इस कदर मारा कि उसका होंठ फट गया और नन्हे से शरीर पर नीले निशान उभर आए.

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सौतेली माँ का मासूम पर खौफनाक कहर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 10:41 AM IST

3 Min Read
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बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक तरफ सरकार और समाज बाल अधिकारों की बात करते हैं, वहीं, पैकोलिया थाना क्षेत्र के 'कुर्दा होरी टोला' गांव में एक ढाई साल की मासूम अपनी ही सौतेली मां की दरिंदगी का शिकार हो गई. मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कपड़े में शौच कर दिया था. इस मामले की गूंज अब न्याय पीठ बाल कल्याण समिति तक पहुंच चुकी है.

दरअसल, ग्राम कुर्दा होरी टोला के निवासी राम प्रसाद की ढाई साल की बच्ची, जिसकी आंखों में अभी दुनिया को समझने की समझ भी नहीं थी, उसे उसकी सौतेली मां ने बेरहमी से पीटा. पड़ोसियों की मानें तो मां ने बच्ची को इस कदर मारा कि उसका होंठ फट गया और नन्हे से शरीर पर नीले निशान उभर आए. हद तो तब हो गई जब पिटाई के बाद लहूलुहान बच्ची को इलाज के लिए ले जाने के बजाय मां ने उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया. जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, तब गांव के लोग मदद के लिए आगे आए. पड़ोसियों ने ही हिम्मत जुटाकर मासूम को गौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया.

जन्म के एक माह बाद ही छिन गया था मां का साया
बच्ची की सगी मां का देहांत तब हो गया था जब वह महज एक महीने की थी. पिता राम प्रसाद घर की माली हालत सुधारने के लिए परदेश में मजदूरी करते हैं. उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर के भरोसे वो अपनी जान के टुकड़े को छोड़ गए हैं, वही उसके लिए नर्क बन जाएगा. मामले की भनक लगते ही बाल कल्याण समिति ने तुरंत एक्शन लिया है. अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने थानाध्यक्ष को पत्र जारी कर सख्त आदेश दिया है कि आगामी 9 अप्रैल को मासूम बच्ची और उस पर जुल्म ढाने वाली मां को हर हाल में न्याय पीठ के सामने पेश किया जाए. उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है. हमारे लिए बच्ची का सर्वोच्च हित सबसे ऊपर है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषी को सख्त सजा मिले. जरूरत पड़ने पर आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेजा जाएगा.

तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज
डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि एक महिला द्वारा अपनी बच्ची को मारने-पीटने का मामला संज्ञान में आया है, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है. जांच के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक मासूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? फिलहाल सबकी नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं. क्या कानून इस मासूम को वह न्याय दिला पाएगा जिसकी वह हकदार है? और क्या उन पिताओं के लिए यह एक सबक है जो बच्चों को असुरक्षित हाथों में छोड़कर दूर चले जाते हैं?

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