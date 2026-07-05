झारखंड में SIR: एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है आसान, बस फॉलो करें ये स्टेप्स
झारखंड में हो रहे SIR के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है. इस रिपोर्ट में जानें कि इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं.
Published : July 5, 2026 at 2:59 PM IST
रांची: झारखंड में अभी SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत, सभी वैध वोटरों की पहचान की जा रही है. यह प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो चुकी है जो 29 जुलाई तक चलेगी. इसके तहत चुनाव आयोग हर घर में एक फॉर्म लेकर पहुंच रहा है. - 'एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र.
सभी वोटरों के लिए यह एन्यूमरेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है. अगर इसे सही तरीके से नहीं भरा गया, तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हटाया जा सकता है. इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें.
यह फॉर्म भरना क्यों जरूरी है?
चुनाव आयोग का कहना है कि SIR प्रक्रिया वोटर लिस्ट को शुद्ध और अपडेट करने के लिए चलाई जा रही है. इसका मकसद यह पक्का करना है कि लिस्ट से मृत मतदाताओं के नाम और डुप्लिकेट एंट्रीज हटा दी जाएं और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी योग्य नागरिक लिस्ट से बाहर न हो. यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर वोटर को यह फॉर्म भरना जरूरी है, चाहे आप पहले से वोटर हों या पहली बार अपना नाम जुड़वा रहे हों.
एन्यूमरेशन फॉर्म को दो हिस्सों में बांटा गया है. सभी हिस्सों में अपनी जानकारी ध्यान से भरें और सुनिश्चित करें कि कोई गलती न हो.
फॉर्म में क्या भरना है?
फॉर्म के पहले सेक्शन में जरूरी जानकारी
- वोटर का नाम — पूरा नाम लिखें
- EPIC नंबर (अगर उपलब्ध हो) — अपना वोटर ID नंबर लिखें
- रिश्तेदार का नाम — पिता/पति का नाम लिखें
- रिश्ता — रिश्ता बताएं (पिता/पति/अभिभावक)
- जिला — अपना जिला लिखें
- राज्य — झारखंड लिखें
- विधानसभा क्षेत्र का नाम — अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखें
- विधानसभा क्षेत्र नंबर — विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखें
- भाग नंबर — वोटर लिस्ट (इलेक्टोरल रोल) से भाग नंबर लिखें
- सीरियल नंबर — वोटर लिस्ट से अपना सीरियल नंबर लिखें
फॉर्म के दूसरे सेक्शन में जरूरी जानकारी
- जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) — अपनी जन्म तिथि लिखें
- आधार नंबर (वैकल्पिक) — आप अपना आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं
- मोबाइल नंबर — अपना मोबाइल नंबर लिखें
- पिता/अभिभावक का नाम — पिता का पूरा नाम लिखें
- पिता/अभिभावक का EPIC नंबर — पिता का वोटर ID नंबर (अगर उपलब्ध हो)
- माता का नाम — माता का पूरा नाम लिखें
- माता का EPIC नंबर — माता का वोटर ID नंबर (अगर उपलब्ध हो)
- पति/पत्नी का नाम — जीवनसाथी का नाम लिखें (अगर शादीशुदा हैं)
- पति/पत्नी का EPIC नंबर — जीवनसाथी का वोटर ID नंबर (अगर उपलब्ध हो)
- हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान — फॉर्म पर तय जगह पर हस्ताक्षर करें या अंगूठे का निशान लगाएं
- तारीख — वह तारीख लिखें जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं
एन्यूमरेशन फॉर्म के लिए पिछली SIR वोटर लिस्ट से वेरिफिकेशन जरूरी
इस एन्यूमरेशन फॉर्म में, हर वोटर को अपनी या अपने परिवार की पिछली SIR वोटर लिस्ट से जानकारी देनी होगी ताकि एंट्री को वेरिफाई किया जा सके. हालांकि, अगर पिछली लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता है या जानकारी मेल नहीं खाती है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं. ऐसे मामलों में, ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) बाद में इन वोटरों को नोटिस भेजेगा. नोटिस मिलने पर, वोटर को चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक दिखाना होगा. यह हर हाल में जरूरी है. वरना, वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है.
मान्य दस्तावेज
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
- 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय अधिकारियों/बैंकों/डाकघर/LIC/PSU द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज़
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाण पत्र
- सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी OBC/SC/ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
- नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
- राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
- सरकार द्वारा जारी जमीन/घर आवंटन का कोई भी प्रमाण पत्र
- आधार के संबंध में आयोग के निर्देश (पत्र संख्या 23/2025 ERS/Vol-II दिनांक 09.09.2025) लागू होंगे.
फॉर्म कैसे भरें
1. BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) प्रिंटेड फॉर्म के साथ आपके घर आएंगे.
2. आप उनकी मौजूदगी में फॉर्म खुद भर सकते हैं या उनसे भरवा सकते हैं.
3. परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान की जरूरत.
4. भरा हुआ फॉर्म वापस BLO को जमा करें.
ध्यान देने योग्य बातें
- जन्म तिथि गलत फॉर्मेट में ना लिखें.
- EPIC नंबर में गलतियां ना करें.
- परिवार के किसी सदस्य का नाम ना छोड़ें.
- फॉर्म भरने के बाद BLO को जमा जरूर करें.
- गलत मोबाइल नंबर ना डालें, नहीं तो OTP और अपडेट नहीं मिल पाएंगे.
आदिवासी क्षेत्रों में मतदाता
- झारखंड के कई आदिवासी और दूर-दराज इलाकों में लोगों के पास शायद औपचारिक दस्तावेज उपलब्ध ना हों. ऐसे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मदद के लिए BLO और BLA मौके पर मौजूद रहते हैं.
- अगर परिवार का नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में है, तो मौजूदा रिकॉर्ड से जानकारी का मिलान करना ही काफी है. अलग से नए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है.
- अगर स्थानीय भाषा या बोली को लेकर कोई परेशानी हो, तो BLA (राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त एजेंट) या पंचायत-स्तर के हेल्पडेस्क से मदद ली जा सकती है.
प्रवासी मतदाता (जो काम या पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर रह रहे हैं)
नौकरी, पढ़ाई या मजदूरी के लिए झारखंड से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी यह फॉर्म भरना जरूरी है.
ऐसे मतदाता वोटर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इसके लिए घर वापस आने की जरूरत नहीं है.
घर से दूर रहने वाले सदस्य की जगह परिवार के दूसरे सदस्य भी फॉर्म भर सकते हैं.
यह भी पढ़ें:
झारखंड में SIR: सावधानी से भरें गणना प्रपत्र नहीं तो हो सकती है परेशानी, जानिए चुनाव आयोग के गणना प्रपत्र में क्या है खास
झारखंड में 50 हजार से ज्यादा कर्मचारी-पदाधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक, जानिए क्या है पूरा मामला?
झारखंड में शुरू हुई SIR प्रक्रिया, राज्य के 2 करोड़ 64 लाख 63 हजार 236 वोटर की होगी जांच