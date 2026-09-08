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सम्राट सरकार में तबादलों का सिलसिला जारी, मुख्यमंत्री सचिवालय में कर्मचारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

सम्राट सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में सात कर्मचारियों का तबादला किया है. अविनाश कुमार की रिपोर्ट

BIHAR OFFICERS TRANSFER
मुख्यमंत्री सचिवालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 10:40 AM IST

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पटना: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के तबादले लगातार कर रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री सचिवालय में सात कर्मचारियों का तबादला किया गया है. ये सभी बिहार सचिवालय आशु लिपिक सेवा के कर्मचारी हैं, जिन्हें अलग-अलग विभागों से मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थानांतरित किया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सोमवार को ही तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है. विभाग ने आधिकारिक लेटर जारी कर सभी संबंधित कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सचिवालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. यह कदम मुख्यमंत्री सचिवालय के कामकाज को और सुचारू बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

किन-किन विभागों से हुए तबादले

तबादला किए गए कर्मचारियों में वित्त विभाग से मुकेश कुमार, शिक्षा विभाग से यशवंत सिंह, भू संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण पटना से जयकुमार, पटना निर्वाचन विभाग से विजय कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना से ओंकार कुमार, श्रम संसाधन प्रवासी कल्याण विभाग से मोहम्मद अब्दुल्ला और जल संसाधन विभाग से अभिषेक कुमार शामिल हैं.

BIHAR OFFICERS TRANSFER
ट्रांसफर की लिस्ट (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सचिवालय में क्यों जरूरी थे ये तबादले

मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्य स्तरीय सहयोग शिविरों के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होते हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री की लगातार बैठकें भी होती रहती हैं. ऐसे में कामकाज को सुचारू रखने के लिए अनुभवी आशुलिपिकों की जरूरत महसूस की जा रही थी.

सचिवालय सेवा के आशुलिपिकों को प्राथमिकता

सरकार ने बिहार सचिवालय आशु लिपिक सेवा के इन कर्मचारियों को ही चुना है, ताकि मुख्यमंत्री सचिवालय में काम की गुणवत्ता और गति बनी रहे. सभी का तबादला सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय में किया गया है.

सरकार के तबादला अभियान का हिस्सा

यह तबादला सम्राट चौधरी सरकार के व्यापक तबादला अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. अधिकारियों और कर्मचारियों के नियमित स्थानांतरण से प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

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