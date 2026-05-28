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बीसीसीएल और आईआईटी आईएसएम की संयुक्त पहल, STEM वर्कशॉप से छात्रों को मिला विज्ञान और तकनीक का अनुभव

बीसीसीएल और आईआईटी आईएसएम की ओर से प्रोजेक्ट प्रभावित और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई.

STEM Workshop At IIT ISM
कार्यशाला का उद्घाटन करते बीसीसीएल और आईआईटी आईएसएम के पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 6:00 PM IST

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धनबाद: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल के अंतर्गत बुधवार को आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में प्रोजेक्ट प्रभावित परिवारों (PAP) और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय STEM एजुकेशन कार्यशाला आयोजित की गई. “लॉजिकल, डिजिटल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के माध्यम से पीएपी एवं वंचित विद्यार्थियों में STEM शिक्षा को प्रोत्साहन” विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सरकारी विद्यालयों के 550 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया.

कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार की पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में अहम योगदान देगी. उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक आधारित शिक्षा आज के दौर की आवश्यकता है, जो बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है.

बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और आईआईटी आईएसएम की प्रोफेसर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने प्रो. रश्मि सिंह और प्रो. नीलाद्री दास के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आईआईटी (आईएसएम) अब केवल उच्च शिक्षा का संस्थान नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति तक ज्ञान पहुंचाने का माध्यम भी बन रहा है. उन्होंने शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में बीसीसीएल के सतत सहयोग का भरोसा दिलाया.

बच्चों में नवाचार और शोध को बढ़ावा देना उद्देश्यः प्रो. धीरज

वहीं इस मौके पर आईआईटी (आईएसएम) के उपनिदेशक प्रो. धीरज कुमार ने कहा कि STEM शिक्षा बच्चों में नवाचार, शोध और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा का लाभ सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों तक भी पहुंचना चाहिए. इस दिशा में उन्होंने बीसीसीएल के सहयोग से चयनित सरकारी स्कूलों में टिंकरिंग लैब स्थापित करने का सुझाव दिया.

STEM Workshop At IIT ISM
कार्यशाला में उपस्थित स्कूली छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए बेहतरीन पहलः डीईओ

वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने कहा कि STEM आधारित शिक्षा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक क्षमता और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. उन्होंने बीसीसीएल और आईआईटी (आईएसएम) के इस संयुक्त प्रयास को सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक पहल बताया.

कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. रश्मि सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 से संचालित इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्ग के बच्चों को तार्किक, डिजिटल और प्रयोगात्मक शिक्षा से जोड़ना है. वहीं प्रो. नीलाद्री दास ने अतिथियों का स्वागत करते हुए समावेशी शिक्षा के प्रति आईआईटी (आईएसएम) की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.

STEM Workshop At IIT ISM
कार्यशाला में उपस्थित बीसीसीएल और आईआईटी आईएसएम के पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पंजीकरण एवं फीडबैक प्रक्रिया में हिस्सा लिया. उद्घाटन सत्र के बाद उन्हें टेक्समिन इनोवेशन हब, रोबोटिक्स लैब, जियोलॉजिकल म्यूजियम, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC), सेंट्रल लाइब्रेरी और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का भ्रमण कराया गया. इसके अलावा छात्रों के लिए इंटरैक्टिव सेशन, प्रायोगिक गतिविधियां और तकनीकी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई. कार्यक्रम के अंत में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया.

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