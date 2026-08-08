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धान में तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप बढ़ा, कृषि विशेषज्ञ से जानें बचाव के उपाय

धान की फसल में छेदक सुंडी और पत्ती लपेटक बीमारी बढ़ रही है. कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश ने इससे बचने के उपाय बताए हैं.

paddy crop disease
paddy crop disease (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 2:35 PM IST

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कुरुक्षेत्र: ​धान की फसल को कीटों के हमले से बचाना अच्छी पैदावार के लिए बेहद जरूरी है. वर्तमान समय में धान की फसल पर मुख्य रूप से दो बड़े कीटों तना छेदक सुंडी (Stem Borer) और पत्ती लपेटक (Leaf Folder) का खतरा बना रहता है. कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश के अनुसार यदि समय रहते इन कीटों का सही प्रबंधन ना किया जाए, तो फसल की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है.

तना छेदक सुंडी: ​डॉक्टर सुरेश ने बताया कि "तना छेदक सुंडी धान की फसल का एक अत्यंत खतरनाक कीट है. ये सुंडी पौधे के तने के अंदर घुसकर उसके मुख्य आंतरिक भाग को खाती है. फसल की शुरुआती अवस्था में तने को नुकसान पहुंचने से पौधे की बीच की गोब सूखकर पीली हो जाती है. बालियां निकलते समय हमला होने पर पूरी बाली सफेद, खोखली और दाने रहित हो जाती है. जिससे पैदावार प्रभावित होती है."

कृषि विशेषज्ञ से जानें धान की फसल में लगी बीमारी से बचने के उपाय (ETV Bharat)

तना छेदक सुंडी का मुख्य कारण:

  • जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन (यूरिया) का इस्तेमाल.
  • ​खेत में हमेशा पानी भरा रहना या बहुत अधिक नमी होना.
  • खरपतवार (घास-फूस) की सही समय पर सफाई ना होना.
  • मौसम में अत्यधिक आद्रता.

​बचाव और नियंत्रण के उपाय: डॉक्टर सुरेश ने बताया कि "शुरुआत में सबसे सस्ती और असरदार नीम की दवाई का स्प्रे करें. ये पर्यावरण के अनुकूल है और मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाती. ​देसी इलाज के लिए खेत में एक बड़ा बांस या रस्सी लेकर पूरे खेत में घुमाएं. इससे पौधों पर लगे कीट पानी में डूबकर नष्ट हो जाते हैं. यदि प्रकोप ज्यादा हो और जैविक उपाय से नियंत्रण ना हो, तो कोरोजन नाम की दवाई का अनुशंसित मात्रा में स्प्रे करें."

पत्ती लपेटक कीट: ​हाल के दिनों में पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिल रहा है. ​ये सुंडी धान की पत्ती को दोनों किनारों से मोड़कर (लपेटकर) उसके अंदर छुप जाती है. इसके बाद ये पत्ती के हरे भाग को खुरच-खुरच कर खाती है, जिससे पत्तियां सूखने लगती हैं और पौधे का विकास रुक जाता है.

पत्ती लपेटक बीमारी पर ​नियंत्रण के उपाय:

  • ​साधारण और पारंपरिक तरीका: एक लंबी रस्सी लें और दो लोग खेत के दोनों छोर से उसे पकड़कर पूरी फसल के ऊपर से फेरें. ऐसा करने से पत्तियों में छुपी हुई सुंडी नीचे पानी में गिर जाएगी और डूबकर मर जाएगी.
  • रासायनिक नियंत्रण: यदि रस्सी फेरने के बाद भी सुंडी पर नियंत्रण ना हो, तो मैराथन नाम की कीटनाशक का छिड़काव करें.

किसानों के लिए विशेष सुझाव: ​कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश ने कहा कि "किसान भाई यूरिया का असंतुलित उपयोग ना करें. पोटाश और जिंक का उचित इस्तेमाल पौधों को कीटों से लड़ने की ताकत देता है. ​खेत की मेढ़ों को साफ रखें, ताकि कीटों के अंडे पनप ना सकें. ​रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल तभी करें जब देसी या जैविक उपायों से कीटों पर नियंत्रण ना हो पा रहा हो. इन चीजों को ध्यान में रखकर धान में लगने वाली इन बीमारी और कीटों से बचा जा सकता है. इस तरह से किसान धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं."

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