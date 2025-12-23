बोकारो में उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने इस्पात मजदूर मोर्चा का धरना-प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी
बोकारो में इस्पात मजदूर मोर्चा के सदस्यों ने उप श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया.
Published : December 23, 2025 at 8:54 PM IST
बोकारो: इस्पात मजदूर मोर्चा (सीटू) ने केंद्र सरकार के खिलाफ से आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है. इसके तहत इस्पात मजदूर मोर्चा (सीटू) से जुड़े सदस्यों ने मंगलवार को बोकारो के उप श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
इस दौरान मजदूर संगठन से जुड़े सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव कर मजदूरों को पिसने और कुचलने के लिए छोड़ दिया है. सरकार ने मजदूरों के हित वाले नियमों में बदलाव किया है. इस कारण हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को विवश हो गए हैं.
केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप
मौके पर उपस्थित इस्पात मजदूर मोर्चा के महामंत्री आरके गौराई ने केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है. इससे सरकार की मंशा उजागर हुई है. सरकार साफ तौर पर मजदूरों का शोषण करना चाहती है. जिसे इस्पात मजदूर मोर्चा (सीटू) बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन के माध्यम से अभी तो सरकार को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन अगर सरकार नहीं जगी तो मजदूर दमनकारी नियम के खिलाफ हम आर-पार की लड़ाई के लिए बाध्य होंगे.
नए श्रम कानून का जताया विरोध
इस्पात मजदूर मोर्चा के महामंत्री आरके गौराई ने कहा कि ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों के हित के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी थी. जिसके बाद अंग्रेजों के जमाने के नियमों को बदला गया था, लेकिन अब फिर से केंद्र सरकार वही नियम मजदूरों का शोषण करने के लिए लाना चाहती है. सरकार की इस नीति को इस्पात मजदूर मोर्चा (सीटू) कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. इसके लिए मजदूरों को संगठित कर लड़ाई लड़ी जाएगी.
ये भी पढ़ें-
बोकारो श्रम न्यायालय में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत चार प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मुकदमा दायर, सहायक श्रमायुक्त की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई
Ranchi News: श्रम कानून को प्रभावी बनाने में जुटा श्रम विभाग, व्यवसायियों के साथ की बैठक
मनरेगाकर्मियों का ग्रामीण विकास मंत्री के आवास पर धरना, सरकार से की पांच सूत्री मांग