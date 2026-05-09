नशे के खिलाफ स्टील मैन पहलवान बिजेंद्र सिंह की हुंकार, उल्टे कदम चलकर कर रहे युवाओं को जागरूक
भिवानी में पहलवान बिजेंद्र सिंह ने उल्टे कदम यात्रा कर युवाओं को नशामुक्ति का संदेश दिया.
Published : May 9, 2026 at 4:10 PM IST
भिवानी: भिवानी में नशे के खिलाफ विश्व रिकॉर्डधारी पहलवान और स्टील मैन के नाम से प्रसिद्ध बिजेंद्र सिंह की अढ़ाई कोसी उल्टे कदम नशा मुक्त जागरूकता यात्रा शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही. हाथों में तिरंगा और जुबां पर नशा मुक्ति का संदेश लेकर निकले पहलवान बिजेंद्र को देखने के लिए शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी.
उल्टे कदम चलकर दे रहे संदेश: गले में नशा मुक्ति के संदेशों वाली पट्टियां, हाथ में माइक और तिरंगा लेकर बिजेंद्र सिंह शहर के मुख्य मार्गों पर उल्टे कदम चलते नजर आए. यात्रा के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर रुककर युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया. लोगों ने भी उनकी इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए उनका स्वागत किया.
"जड़ों की ओर लौटना जरूरी": युवाओं को संबोधित करते हुए पहलवान बिजेंद्र सिंह ने कहा, "आज की युवा पीढ़ी अपनी गौरवशाली संस्कृति और पारंपरिक खान-पान से दूर होती जा रही है. उल्टा चलना इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी जड़ों की ओर वापस लौटना होगा. नशा शरीर और मन दोनों को खोखला कर देता है. मेरा उद्देश्य युवाओं को इस दलदल से बाहर निकालकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें."
खेल और योग को बताया समाधान: विश्व रिकॉर्डधारी पहलवान बिजेंद्र सिंह ने कहा कि, "मैने युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से 100 शक्ति प्रदर्शन पूरे किए हैं. यदि युवा अपनी ऊर्जा को खेल, योग और सकारात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ें, तो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य सुरक्षित हो सकता है. मेरी युवाओं से अपील है कि वे नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाएं."
लोगों में दिखा खास उत्साह: यात्रा के दौरान शहरवासियों में खास उत्साह देखने को मिला. कई सामाजिक संगठनों और युवाओं ने भी इस अभियान में भाग लेकर नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया. बिजेंद्र सिंह की यह अनूठी पहल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.
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