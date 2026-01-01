ETV Bharat / state

नववर्ष पर स्टील मैन का खास मिशन, पहलवान बिजेंद्र सिंह ने भिवानी की सड़कों पर दिया नशा मुक्ति का संदेश

भिवानी में स्टील मैन बिजेंद्र सिंह ने नववर्ष पर युवाओं को नशे से दूर रहने को जागरूक किया.

Vijender Singh Bhiwani Campaign
नववर्ष पर स्टील मैन का मिशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 1, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
भिवानी:जहां पूरी दुनिया नववर्ष के जश्न में डूबी रही, वहीं विश्व रिकॉर्डधारी पहलवान और स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध बिजेंद्र सिंह ने इस अवसर को युवाओं के लिए एक संदेश का माध्यम बनाया. अखिल भारतीय युवा जनकल्याण संगठन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने वीरवार को भिवानी की सड़कों पर उतरकर नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया.

भिवानी की सड़कों पर नशा विरोधी संदेश: पहलवान बिजेंद्र सिंह इस अभियान में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए. वे अपने वाहन पर नशा विरोधी बैनर सजाकर हाथों में माइक थामे शहर के मुख्य चौराहों और गलियों में पहुंचे. उन्होंने युवाओं और राहगीरों को नशे के घातक दुष्प्रभावों के बारे में सचेत किया. उनकी दमदार आवाज और प्रभावशाली अपील ने लोगों को ठिठका दिया और उन्होंने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई.

बिजेंद्र सिंह ने भिवानी की सड़कों पर दिया नशा मुक्ति का संदेश (ETV Bharat)

युवाओं से देश के प्रति जिम्मेदारी का आह्वान: अभियान के दौरान बिजेंद्र सिंह ने कहा कि, "किसी भी देश की असली ताकत उसका युवा वर्ग होता है. यदि युवा नशे की चपेट में आकर अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य को नष्ट करेंगे, तो देश की तरक्की संभव नहीं है.नशे से दूरी केवल व्यक्तिगत फैसला नहीं बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी भी है."

नववर्ष पर ठोस संकल्प लेने की अपील: बिजेंद्र सिंह ने शहरवासियों और विशेषकर युवाओं से अपील की कि वे नववर्ष पर एक ठोस संकल्प लें. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिज्ञा करे कि वह किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेगा और अपने मित्रों तथा परिवार को भी इसके खिलाफ जागरूक करेगा.

सिर्फ एक दिन का अभियान नहीं, सतत प्रयास जारी: पहलवान ने स्पष्ट किया कि उनका यह अभियान केवल एक दिन का नहीं है. संगठन के माध्यम से वे समय-समय पर युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने, खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य निरंतर जारी रखेंगे. इस प्रकार स्टील मैन ने नववर्ष को एक सामाजिक संदेश का अवसर बना दिया.

