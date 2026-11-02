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ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश, 9 आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा डीजल चोरी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बेमेतरा: सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों से डीजल चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का बेमेतरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से दो स्कार्पियो सहित 36 लाख रुपये से ज्यादा की सामग्री जब्त की गई है. यह गिरोह बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर-चांपा जिले में सक्रिय था. पुलिस की इस कार्रवाई से चार जिलों में चल रहे डीजल चोरी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है.

नांदघाट नेशनल हाईवे से हुई चोरी की शुरुआत मामले की शुरुआत नांदघाट थाना क्षेत्र के रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय मार्ग पर ग्राम टेमरी स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई चोरी की घटना से हुई. यहां खड़े दो कंटेनर ट्रकों को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था. आरोपियों ने ट्रकों की डीजल टंकियों के लॉक तोड़कर करीब 550 लीटर डीजल चोरी किया. घटना के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर नांदघाट पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (IPS) के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में नांदघाट थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल से मिले सुरागों, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की. लगातार जांच और पतासाजी के बाद पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.