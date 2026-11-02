ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश, 9 आरोपी गिरफ्तार
यह गिरोह बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर-चांपा जिले में सक्रिय था. अंकुर तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 9:28 AM IST
बेमेतरा: सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों से डीजल चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का बेमेतरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से दो स्कार्पियो सहित 36 लाख रुपये से ज्यादा की सामग्री जब्त की गई है. यह गिरोह बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर-चांपा जिले में सक्रिय था. पुलिस की इस कार्रवाई से चार जिलों में चल रहे डीजल चोरी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है.
नांदघाट नेशनल हाईवे से हुई चोरी की शुरुआत
मामले की शुरुआत नांदघाट थाना क्षेत्र के रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय मार्ग पर ग्राम टेमरी स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई चोरी की घटना से हुई. यहां खड़े दो कंटेनर ट्रकों को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था. आरोपियों ने ट्रकों की डीजल टंकियों के लॉक तोड़कर करीब 550 लीटर डीजल चोरी किया. घटना के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर नांदघाट पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (IPS) के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में नांदघाट थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल से मिले सुरागों, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की. लगातार जांच और पतासाजी के बाद पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.
|तीन जगहों पर डीजल चोरी की घटनाएं सामने आई थी, लगातार प्रयास के बाद 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें 2 वाहन मालिक भी है. चोरी किया हुआ लगभग 500 लीटर डीजल और 1 लाख 54 हजार रुपये जब्त हुआ. ये अपने साथ जरकिन और टुल्लु पंप यूज करते थे, 10 से 15 मिनट में ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे – त्रिलोक बंसल, पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा
आरोपियों में ये शामिल
1. निखिलदास उम्र 23 वर्ष, ग्राम खिसारा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
2. सुरज कुर्रे उम्र 19 साल निवासी ग्राम खिसोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
3. मनीष कुमार जांगड़े उर्फ मोना उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम भिलाई थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
4. संजीत कुमार अनंत उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम बुचीहरदी थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
5. जयकरण खुंटे उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम खिसोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
6. शुभम जांगड़े उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम भिलाई थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
7. उपेन्द्र उर्फ ननकी यादव उम्र 42 साल ग्राम खिसोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
8. रेशम उर्फ मोनु यादव उम्र 26 साल बजरंग नगर बलौदा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
9. राजेश कोयल उम्र 45 साल ग्राम खिसोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
फर्जी डिजिटल नंबर प्लेट से पुलिस को देते थे चकमा
पूछताछ में गिरोह के अपराध करने का तरीका सामने आया. आरोपी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ियों में फर्जी डिजिटल नंबर प्लेट लगाकर अलग-अलग जिलों में घूमते थे. बताया गया कि आरोपी सीजी 10 बीए 7969 नंबर की फर्जी प्लेट का इस्तेमाल करते थे, ताकि उनकी पहचान छिपी रहे. रात के समय सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों को निशाना बनाकर डीजल टंकियों के लॉक तोड़ते और बड़ी मात्रा में डीजल निकालकर चोरी कर लेते थे. बाद में चोरी के डीजल को बाजार में बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे.
चार जिलों में फैला था गिरोह का नेटवर्क
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी केवल बेमेतरा जिले तक सीमित नहीं थे, बल्कि बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर-चांपा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी डीजल चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो स्कार्पियो सहित 36 लाख रुपये से अधिक का सामग्री जब्त किया है.
न्यायिक रिमांड पर भेजे गए सभी आरोपी
पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. इस कार्रवाई को बेमेतरा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें
141 पटवारियों को सेवा उल्लंघन का नोटिस, 2 पटवारी निलंबित
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: आज बिखरेंगे कला, संस्कृति और संगीत के रंग, राज्यपाल रमेन डेका होंगे मुख्य अतिथि
मैनपाट टाइटंस बनी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की चैंपियन, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 4-2 से दी शिकस्त, मनसुख मांडविया और सीएम साय ने दी बधाई