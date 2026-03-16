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सरिया चोरी करने वाला मुख्य आरोपी अरेस्ट, अमानत में खयानत का मामला, डेढ़ करोड़ का माल जब्त

सूरजपुर पुलिस ने अमानत में खयानत के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की है.आरोपी ने ट्रक समेत सरिया की चोरी की थी.

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सरिया चोरी करने वाला मुख्य आरोपी अरेस्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 16, 2026 at 7:22 PM IST

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सूरजपुर : सूरजपुर पुलिस को अमानत में खयानत के एक बड़े मामले में अहम सफलता मिली है. इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले भी इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है . आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब डेढ़ करोड़ रुपए कीमत के तीन ट्रक जब्त किए हैं.


क्या है मामला ?

14 जनवरी 2026 को ग्राम नयनपुर निवासी अमित पाण्डेय ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उनके यू.बी. वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लांट नयनपुर से ट्रक क्रमांक यूपी 61 एटी 2832 के चालक राहुल सिंह यादव को करीब 30 टन 160 किलो सरिया भदौरी उत्तरप्रदेश पहुंचाने के लिए भेजा गया था. लेकिन चालक ने भरोसा तोड़ते हुए अमानत में खयानत कर सरिया को रास्ते में ही गायब कर दिया. चोरी हुए सरिया की कीमत लगभग 15 लाख 23 हजार 908 रुपये बताई गई थी.

पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की शुरु
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान 1 फरवरी 2026 को पुलिस ने इस मामले में आरोपी मनीष यादव, सूरज सोनी और मनीष सिंह परिहार को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने सरिया बेचकर प्राप्त रकम से खरीदे गए दो अन्य ट्रकों सहित कुल तीन ट्रकों को भी जब्त किया था, जिनकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई है.हालांकि इस पूरे मामले में एक आरोपी सुनील विश्वकर्मा फरार चल रहा था.

मुख्य आरोपी की हुई गिरफ्तारी
डीआईजी और एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर सुनील विश्वकर्मा की तलाश शुरू की गई. तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल क्षेत्र में दबिश दी और आरोपी सुनील विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, इसके बाद पुलिस ने 16 मार्च 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया है.फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

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