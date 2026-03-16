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सरिया चोरी करने वाला मुख्य आरोपी अरेस्ट, अमानत में खयानत का मामला, डेढ़ करोड़ का माल जब्त

सरिया चोरी करने वाला मुख्य आरोपी अरेस्ट ( Etv Bharat )

सूरजपुर : सूरजपुर पुलिस को अमानत में खयानत के एक बड़े मामले में अहम सफलता मिली है. इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले भी इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है . आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब डेढ़ करोड़ रुपए कीमत के तीन ट्रक जब्त किए हैं.

क्या है मामला ? 14 जनवरी 2026 को ग्राम नयनपुर निवासी अमित पाण्डेय ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उनके यू.बी. वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लांट नयनपुर से ट्रक क्रमांक यूपी 61 एटी 2832 के चालक राहुल सिंह यादव को करीब 30 टन 160 किलो सरिया भदौरी उत्तरप्रदेश पहुंचाने के लिए भेजा गया था. लेकिन चालक ने भरोसा तोड़ते हुए अमानत में खयानत कर सरिया को रास्ते में ही गायब कर दिया. चोरी हुए सरिया की कीमत लगभग 15 लाख 23 हजार 908 रुपये बताई गई थी.