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प्रयागराज में मनकामेश्वर और सोमेश्वर महादेव में लगा शिवभक्तों का तांता, पुरातात्विक साक्ष्यों से खुला लाक्षागृह का रहस्य!

सोमेश्वर महादेव की मान्यता: अड़ैल स्थित सोमेश्वर महादेव सिद्धपीठ के महंत राजेंद्र पुरी के मुताबिक दक्ष प्रजापति के श्राप से पीड़ित होकर जब चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे, तब उन्होंने यहां शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या की थी. भगवान शिव की कृपा से यहीं उनका रोग निवारण हुआ था.

मनकामेश्वर मंदिर की मान्यता: महंत ब्रह्मचारी श्रीधरन ने सावन मास और मंदिर के महत्व पर कहा कि त्रेतायुग में संगम क्षेत्र आगमन के दौरान भगवान श्रीराम ने माता सीता के साथ यहां जलाभिषेक कर अपनी यात्रा के सफल होने की कामना की थी. तभी से यह स्थान मनोकामना पूर्ण करने वाले 'मनकामेश्वर' के रूप में प्रतिष्ठित है.

कोटेश्वर महादेव की मान्यता: कोटेश्वर मंदिर के पीछे भले ही कोई सीधे अकादमिक या पुरातात्विक साक्ष्य न हों, लेकिन जनश्रुतियों के अनुसार रावण वध के पश्चात भगवान श्रीराम ने ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति के लिए महर्षि भरद्वाज के परामर्श पर अंजलि भर बालू से शिवलिंग निर्मित कर पूजा अर्चना की थी. मान्यता है कि इस एक शिवलिंग के दर्शन से कोटि (करोड़ों) शिवलिंगों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है.

प्रयागराज: पवित्र सावन मास में तीर्थराज प्रयागराज के प्राचीन शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. सुबह चार बजे मंगला आरती के बाद से ही मनकामेश्वर, सोमेश्वर और कोटेश्वर महादेव जैसे ऐतिहासिक मंदिरों में जलाभिषेक और दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं.

तीर्थराज की महिमा: 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए महंत जी ने बताया कि प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है, जहां सभी देवी-देवताओं का आगमन अनिवार्य होता है. मंदिर के शिखर पर स्थापित त्रिशूल महीने में एक बार अपनी दिशा परिवर्तित करता है, जो इस सिद्धपीठ की विशेषता को दर्शाता है.



लाक्षागृह का पुरातात्विक आधार: बागपत जिले का बरनावा (वारणावत) स्थान पौराणिक लाक्षागृह से संबंधित है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किए गए उत्खनन में यहां से 'पेंटेड ग्रे वेयर' (PGW) यानी चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं. प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रो. बी.बी. लाल ने PGW बर्तनों को महाभारत काल से जोड़ा है, जो इस स्थल के महाभारत कालीन होने का प्रामाणिक साक्ष्य प्रदान करते हैं. प्रयागराज के पास हंडिया क्षेत्र में गंगा तट पर भी लाक्षागृह के मौखिक साक्ष्य या स्थानीय मान्यताएं हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बागपत का लाक्षागृह ही सर्वाधिक प्रामाणिक है.

प्रयागराज की हंडिया तहसील का जो लाक्षागृह है, ASI ने दो बार यहां पर प्रयास किया है खुदाई का. एक 1970 में प्रारंभिक अध्ययन हुआ और 2004 में एक विस्तृत अध्ययन हुआ तो वहां पर हमें चित्रित धूसर मृद्भांड संस्कृति (PGW) के साक्ष्य मिलते हैं और कुछ स्ट्रक्चर भी मिलते हैं, जिसके आधार पर महाकाव्यों में वर्णित जो कथानक है, मुख्य तौर पर महाभारत में वर्णित कथानक, जिसमें युधिष्ठिर और उनके भाइयों के साथ जलाने के संदर्भ हैं, तो लोगों का मानना है कि यहां पे यह घटना हुई थी.- डॉ. शैलेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय



इस संदर्भ में हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी कि इस तरह के कथानक के बारे में या इस तरह के स्थलों के बारे में भारत में दो और स्थल हैं मुख्य तौर पर एक उत्तराखंड का लाखा मंडल है और एक जो मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र है बागपत, वहां पर जो है एक बरनावा (वर्णावत) नामक गांव है, वहां पर भी लाक्षागृह की सूचना मिलती है तो हमें इसको ऐसे समझना होगा कि यह हमारी कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट है और हम अपनी पहचान के लिए जो है महाकाव्यों में वर्णित कथानकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं.

( डिस्कलेमर: पंडितों और पुरातत्वविदों से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट है.)

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