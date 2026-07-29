ETV Bharat / state

क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक, जूनियर असिस्टेंट भर्ती के विवादित प्रश्नों पर 31 जुलाई को सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत से जारी सम्मन और पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने यश दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. यश दयाल ने याचिका में पुलिस की चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी है. मामला जुलाई 2025 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें एक युवती ने आरोप लगाया था कि यश दयाल ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. यश दयाल की ओर से कहा गया कि दोनों के बीच संबंध पूरी तरह आपसी सहमति से थे. शुरुआत में शादी का कोई वादा नहीं किया गया था. यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों में शादी के आश्वासन का उल्लेख नहीं है तथा यह मामला उनसे धन उगाही के उद्देश्य से दर्ज कराया गया है. हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2025 को इस मामले में यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी.