क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक, जूनियर असिस्टेंट भर्ती के विवादित प्रश्नों पर 31 जुलाई को सुनवाई
न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने यश दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 10:40 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत से जारी सम्मन और पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया.
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने यश दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. यश दयाल ने याचिका में पुलिस की चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी है. मामला जुलाई 2025 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें एक युवती ने आरोप लगाया था कि यश दयाल ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.
यश दयाल की ओर से कहा गया कि दोनों के बीच संबंध पूरी तरह आपसी सहमति से थे. शुरुआत में शादी का कोई वादा नहीं किया गया था. यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों में शादी के आश्वासन का उल्लेख नहीं है तथा यह मामला उनसे धन उगाही के उद्देश्य से दर्ज कराया गया है. हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2025 को इस मामले में यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी.
जूनियर असिस्टेंट भर्ती के विवादित प्रश्नों पर 31 जुलाई को सुनवाई
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3284 पदों की जूनियर अस्सिटेंट भर्ती के विवादित प्रश्नों के मामलों पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने ऋषभ मिश्र व 20 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुनकर दिया. एडवोकेट संजय यादव ने कोर्ट को बताया कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने गत दो फरवरी को उत्तर कुंजी जारी की थी. इस उत्तर कुंजी में आयोग द्वारा जारी तीन प्रश्नों के उत्तर को संशोधित उत्तर कुंजी में बदल दिया गया, जो प्रमाणित पुस्तक एवं साक्ष्य के आधार पर सही नहीं है.
उन्होंने कहा कि जो उत्तर आयोग द्वारा प्रोविजनल उत्तर कुंजी में माना गया था, वो सही था लेकिन आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में उन्हें बदल दिया. कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इन विवादित प्रश्नों पर 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा. अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों को हिंदी के दो प्रश्न (निरोग और प्रसाद) और एक प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित "UPI" वाले प्रश्न पर आपत्ति है. संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने आयोग को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन आयोग ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की.