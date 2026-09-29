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एपीओ मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक, OBC के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी मामले में सुनवाई पूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. अदालत का फैसला आने तक इस पर रोक रहेगी. न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने पंकज वर्मा व दो की याचिका पर यह आदेश दिया.