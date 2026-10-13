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झारखंड में 53 सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई पर ब्रेक, फहीम खान से लेकर बंगाली तक के नाम हैं शामिल

झारखंड में सजायाफ्ता कैदियों की समयपूर्व रिहाई को लेकर राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद का फैसला अपराध जगत से जुड़े कई चर्चित नामों को लेकर अहम है. 30 जुलाई 2026 की बैठक के बाद 53 कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव खारिज किए गए हैं. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना में कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख है, जिनमें हत्या, जेल के भीतर हत्या और संगठित अपराध से जुड़े खतरे को रिहाई के खिलाफ आधार बनाया गया है. जिन प्रमुख कैदियों के समय पूर्व रिहाई रद्द हुई है, उनमें वासेपुर के फहीम खान, रांची के अनिल शर्मा और सुरेंद्र बंगाली उर्फ सुरेंद्र सिंह रोतेला शामिल हैं.

फहीम खान: वासेपुर के चर्चित गैंगस्टर

धनबाद के वासेपुर निवासी फहीम खान का नाम लंबे समय से हत्या और गैंगवार से जुड़े मामलों में सामने आता रहा है. झारखंड हाईकोर्ट के 7 नवंबर 2025 के फैसले के अनुसार, उन्हें सगीर हत्याकांड में दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में उनकी अपील खारिज कर दी थी. राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद के समक्ष रखी गई रिपोर्ट में फहीम खान को स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाला गैंगस्टर बताया गया है. अधिसूचना में पुलिस, जेल प्रशासन और प्रोबेशन अधिकारी की नकारात्मक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उनकी समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव को अनुचित माना गया है.

अनिल शर्मा: जेल के भीतर दूसरे कैदी की हत्या का मामला

अनिल शर्मा का मामला इस सूची में सबसे गंभीर घटनाओं में से एक है. अधिसूचना के मुताबिक, उन्होंने जेल के अंदर एक अन्य कैदी की हत्या की थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनकी रिहाई से गैंगवार और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है. दस्तावेज में उनके पहले न्यायिक हिरासत से फरार होने का भी उल्लेख है. इन्हीं तथ्यों और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बोर्ड ने समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव खारिज कर दिया.

सुरेंद्र बंगाली: दोहरे हत्याकांड का दोषी

सुरेंद्र बंगाली उर्फ सुरेंद्र सिंह रोतेला झारखंड का कुख्यात अपराधी है. करीब 68 वर्षीय इस कैदी को फिरौती के लिए दो लोगों की हत्या के मामले में दोषी बताया गया है. बोर्ड ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनकी समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी. इस मामले में उम्र के बजाय अपराध की प्रकृति और संबंधित रिपोर्टों को अहमियत दी गई. सुरेंद्र बंगाली का नाम पहले भी झारखंड में हत्या के मामलों और रिमिशन की कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा में रहा है. वर्ष 2019 में झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी क्षमादान याचिका पर राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया था.