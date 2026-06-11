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संभल हिंसा के आरोपियों को राहत, ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर रोक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा के मामले में नामजद आरोपियों को अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ संभल जिला अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण विचारणीय है, जिसके चलते अगली सुनवाई तक आरोपियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश दिया गया.

याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत दाखिल की गई थी, जिसमें संभल के कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही, संज्ञान आदेश तथा आरोप तय करने की कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की गई है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इरशाद ने अदालत को बताया कि 24 नवंबर 2024 को दर्ज एफआईआर में 21 नामजद और 800 से 900 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था. उनका आरोप है कि यह मुकदमा झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया तथा इसका उद्देश्य केवल आरोपियों को परेशान करना था.

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के नाम केवल कुछ वायरल वीडियो के आधार पर सामने आए हैं, जबकि उनकी पहचान और कथित घटना में संलिप्तता साबित करने के लिए कोई ठोस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं.