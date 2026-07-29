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जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष के खिलाफ 2021 के प्रदर्शन के मामले में जारी गैरजमानती वारंट पर लगी रोक

जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विजयश्री राठौर ने गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने का आदेश दिया. पढ़ें पूरी खबर..

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 8:01 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष और छात्र संगठन एसएफआई की संयुक्त सचिव आइशी घोष के खिलाफ 2021 में एक प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर के मामले में जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विजयश्री राठौर ने अगली सुनवाई तक आइशी घोष के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने का आदेश दिया.

याचिका में कहा गया था कि मामले की सुनवाई के पिछले दिन कतिपय वजहों से कोर्ट की सुनवाई में आइशी घोष पेश नहीं हो पायी थीं. कोर्ट ने आइशी घोष को निर्देश दिया कि वो 30 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हों. आइशी घोष की ओर से पेश वकील केएन जयशंकर, सुभाषचंद्रन केआर और जैमोन एंड्रयूज ने कहा कि गैर जमानती वारंट 11 अप्रैल को जारी किया गया था. ये गैर जमानती वारंट तामील नहीं किया गया था और कहा गया कि वो दिए गए पते पर नहीं मिलीं. हालांकि उन्हें फोन से इसकी सूचना दे दी गई. इसके बाद कोर्ट ने 30 जुलाई को पेश होने के लिए गैरजमानती वारंट जारी किया गया.

ये मामला 2021 में दिल्ली के बंग भवन पर प्रदर्शन के दौरान का है, जिसमें आइशी घोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 447 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था. आइशी घोष ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2021 के चुनाव में सीपीएम उम्मीदवार के रुप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वे ये चुनाव हार गई थीं. आइशी घोष ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहले दिन से ही हिस्सा लिया था.

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FORMER JNU PRESIDENT AISHE GHOSH
STAY ON WARRANT AISHE GHOSH
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