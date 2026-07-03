इलाहाबाद हाईकोर्ट; कार दुर्घटना में मौत पर हत्या के आरोप में अदालती कार्यवाही पर रोक, सम्मन आदेश भी स्थगित
अधिवक्ता शचींद्र कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि सड़क दुर्घटना 13 जुलाई 2024 को हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 10:45 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार दुर्घटना से हुई मौत के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ सीजेएम प्रयागराज के यहां बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या के आरोप में चल रही अदालती कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी ने विकास कुमार गुप्ता उर्फ शालू गुप्ता की याचिका पर उनके अधिवक्ता शचींद्र कुमार मिश्र व सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
कोर्ट ने प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित कौंधियारा थाने में केस की अगली सुनवाई तक पूरी कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संज्ञान और सम्मन आदेश को भी स्थगित कर दिया है.
याची के अधिवक्ता शचींद्र कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि यह सड़क दुर्घटना 13 जुलाई 2024 को कार से हुई थी. इस हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान 21 जुलाई 2024 को मृत्यु हो गई थी. घटना के कई दिनों बाद 31 जुलाई 2024 को मृतक की पत्नी ने दुर्भावनावश और परेशान करने के उद्देश्य से झूठे आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने इस बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) और 324(2) के तहत मामला दर्ज किया.
एडवोकेट शचींद्र कुमार मिश्र ने तर्क दिया कि कार में याची विकास गुप्ता और सह अभियुक्त विष्णु गुप्ता सवार थे, लेकिन पुलिस ने सह अभियुक्त विष्णु गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की है. साथ ही शिकायतकर्ता ने खुद इस घटना की सूचना ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दी थी, जो यह दर्शाता है कि यह एक सड़क दुर्घटना का मामला था, न कि हत्या का.
याची के खिलाफ हत्या जैसा गंभीर अपराध साबित करने के लिए कोई पुख्ता पूर्व-सम्मन साक्ष्य भी नहीं है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी किया है. सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के वकील को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. उसके बाद याची को एक सप्ताह में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय मिला है. साथ ही अगले आदेश तक याची के खिलाफ उक्त मामले की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी.
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