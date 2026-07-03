ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट; कार दुर्घटना में मौत पर हत्या के आरोप में अदालती कार्यवाही पर रोक, सम्मन आदेश भी स्थगित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )