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तीन साल पुरानी एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के कोतवाली थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में आरोपी संजय बिंद को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह अंतरिम राहत अगली सुनवाई तक या पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक (जो भी पहले हो) के लिए दी है, बशर्ते याची जांच में पूरा सहयोग करे.

​यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने संजय बिंद की याचिका पर उसके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय व सरकारी वकील को सुनकर दिया है. याचिका में याची के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में गत 21 अगस्त को दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 395 (डकैती), 307 (हत्या का प्रयास), 427, 504, 506 व 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दर्ज एफआईआर की घटना 14 दिसंबर 2023 की बताई गई है और दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगभग पौने तीन साल बाद गत 21 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई गई.

​कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार और अन्य विपक्षी को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने और उसके बाद याची को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है. ​कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याची जांच में सहयोग नहीं करता है तो पुलिस अदालत का रुख करने के लिए स्वतंत्र होगी.

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