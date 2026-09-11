तीन साल पुरानी एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोतवाली थाने में दर्ज एक मामले में दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 8:19 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के कोतवाली थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में आरोपी संजय बिंद को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह अंतरिम राहत अगली सुनवाई तक या पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक (जो भी पहले हो) के लिए दी है, बशर्ते याची जांच में पूरा सहयोग करे.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने संजय बिंद की याचिका पर उसके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय व सरकारी वकील को सुनकर दिया है. याचिका में याची के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में गत 21 अगस्त को दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 395 (डकैती), 307 (हत्या का प्रयास), 427, 504, 506 व 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दर्ज एफआईआर की घटना 14 दिसंबर 2023 की बताई गई है और दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगभग पौने तीन साल बाद गत 21 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई गई.
कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार और अन्य विपक्षी को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने और उसके बाद याची को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याची जांच में सहयोग नहीं करता है तो पुलिस अदालत का रुख करने के लिए स्वतंत्र होगी.
3284 जूनियर असिस्टेंट भर्ती, विवादित प्रश्नों पर अगली सुनवाई 22 को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3284 पदों की जूनियर अस्सिटेंट भर्ती 2024 के विवादित प्रश्नों के मामलों पर अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दिया है. याची के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रोविजनल उत्तर कुंजी दो फरवरी को जारी की गई. इस उत्तर कुंजी में तीन प्रश्न के जो उत्तर आयोग द्वारा जारी किए गए थे, उन्हें संशोधित उत्तर कुंजी में बदल दिया गया, जो प्रमाणित पुस्तक एवं साक्ष्य के आधार पर सही नहीं है. अभ्यर्थियों का भी आरोप है कि जो उत्तर आयोग द्वारा प्रोविजनल उत्तर कुंजी में माना गया था, वह सही थे लेकिन आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में बदल दी. एडवोकेट संजय कुमार यादव ने बताया कि कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन विवादित प्रश्नों पर सभी याचिकाओं में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और याचियों को प्रत्युत्तर का समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की है. याचिका में विवादित दो प्रश्न हिंदी के (निरोग व प्रसाद) और एक प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित यूपीआई वाला है.
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