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कोर्ट की खबरें : जमीन-कंपनी विवाद में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक, राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने जमीन की खरीद-फरोख्त और कंपनी में हिस्सेदारी व इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े मामले में पूजा मोरदिया, महेश मोरदिया और राजेश सैनी की गिरफ्तारी पर अनुसंधान में सहयोग करने की शर्त पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा मोरदिया व अन्य की याचिका पर दिए. वहीं, मतदाता सूची में बदलाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज कर दी गई है.