कोर्ट की खबरें : जमीन-कंपनी विवाद में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक, राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज
एकलपीठ ने पूर्व में आदेश जारी कर नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में 18 अक्टूबर के आदेश को रद्द कर दिया था.
Published : November 12, 2026 at 9:10 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने जमीन की खरीद-फरोख्त और कंपनी में हिस्सेदारी व इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े मामले में पूजा मोरदिया, महेश मोरदिया और राजेश सैनी की गिरफ्तारी पर अनुसंधान में सहयोग करने की शर्त पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा मोरदिया व अन्य की याचिका पर दिए. वहीं, मतदाता सूची में बदलाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज कर दी गई है.
जमीन-कंपनी विवाद मामले की याचिका में अधिवक्ता सुमन शर्मा ने कहा कि महेश मोरदिया ने 11 अक्टूबर, 2018 को 2.83 हेक्टेयर जमीन 99.88 लाख रुपए में व्यक्तिगत रूप से खरीदी थी. इसके बाद होटल-रिसॉर्ट विकसित करने के उद्देश्य से 21 जुलाई, 2022 को कंपनी का गठन किया गया और यह जमीन कंपनी को 45.50 लाख रुपए में बेच दी गई. परियोजना विकसित नहीं होने पर परिवादी ललित शुक्ला ने कथित तौर पर 24 अप्रैल, 2026 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था. कंपनी के सीए ने इसे आरओसी के पोर्टल पर अपलोड भी किया था.
पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका में फर्जी हस्ताक्षर प्रतीत होने पर जांच के दिए निर्देश
वहीं बाद में परिवादी ने इस्तीफे पर अपने हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप लगाते हुए आरओसी कार्यालय और एनसीएलटी में कार्रवाई की. इसके बाद 2 जुलाई, 2026 को रायसर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि मामला पूरी तरह सिविल प्रकृति का है और दूसरे मंचों पर लंबित चल रहा है. कंपनी में एक आईपीएस अधिकारी के पिता पुष्कर दत्त भोमिया की वित्तीय भागीदारी है. इसके चलते पुलिस निष्पक्ष जांच के बजाए उनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
पढ़ें: खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष पद चुनाव: हाईकोर्ट का एकलपीठ के आदेश में दखल से इनकार...अपीलें खारिज
मतदाता सूची में बदलाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज : राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में एकलपीठ के उस आदेश में दखल से इनकार कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने कहा था कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद अपीलीय अधिकारी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या बदलने का आदेश नहीं दे सकता है. इसके साथ ही एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी के गत 18 अक्टूबर के आदेश को भी रद्द कर दिया था. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अपील को खारिज करते हुए दिए.
पढ़ें: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
अपील में कहा गया कि गत 3 अक्टूबर को केवल चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था और चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हुई थी. ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते. एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे सुनीता देवी व अन्य के अधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि याचिकाकर्ता पहले सुखपुरा में रहते थे. इसके बाद में वे मेंडी गांव आ गए. उन्होंने जनवरी 2026 में अपना नाम नई जगह की मतदाता सूची में जोड़ने का आवेदन दिया. इस पर नियमों के मुताबिक आपत्तियां मांगी गईं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं आई. फरवरी 2026 में उनके नाम वार्ड नंबर 4 की सूची में शामिल कर दिया गया.
पढ़ें: राजस्थान की वोटर लिस्ट में किसका नाम छूटा? आज से 30 दिन का मौका, 4 जनवरी को आएगी फाइनल सूची
वहीं सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होने के बाद बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति ने आपत्ति की. जिसे 2 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया. इसके बाद 3 अक्टूबर को राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया. इसके बाद बहादुर सिंह ने 13 अक्टूबर को अपील की. याचिकाकर्ताओं को 17 अक्टूबर को नोटिस मिला और 18 अक्टूबर को ही अपील मंजूर कर उनके नाम सूची से हटा दिए गए. एकलपीठ ने पूर्व में आदेश जारी कर 18 अक्टूबर के आदेश को रद्द कर दिया था. इस आदेश को राज्य निर्वाचन आयोग ने खंडपीठ में चुनौती दी थी.