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तारबंदी योजना: फसल सुरक्षा की मजबूत ढाल, किसानों को 60% तक अनुदान, भरतपुर में हुए 1205 आवेदन

70% तक अनुदान: कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राधेश्याम मीणा ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को नीलगाय एवं निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाना है. तारबंदी होने से फसल सुरक्षा मजबूत होती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है. उन्होंने बताया कि लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाता है, जबकि सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये तक सहायता मिलती है.

भरतपुर: जिले में फसलों को नीलगाय और आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी योजना किसानों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभर रही है. 60 प्रतिशत तक अनुदान के कारण इस वर्ष 1205 किसानों ने आवेदन किया, जिनमें से 785 को मंजूरी मिल चुकी है. हालांकि, बड़ी संख्या में आवेदन खारिज होना और कुछ मामलों में भुगतान लंबित रहना यह भी दिखाता है कि योजना के असर के साथ चुनौतियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं.

राधेश्याम मीणा ने बताया कि सामुदायिक आवेदन के तहत 10 या अधिक किसानों द्वारा न्यूनतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी करने पर 70 प्रतिशत या अधिकतम 56 हजार रुपये तक अनुदान का प्रावधान है. प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक सहायता दी जाती है. उन्होंने बताया कि योजना में आवेदन ऑनलाइन किया जाता है, जिसे किसान ई-मित्र केंद्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं. इसके लिए जमाबंदी, जन आधार कार्ड और बैंक खाता आवश्यक है. व्यक्तिगत आवेदन के लिए एक ही स्थान पर न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि जरूरी है, जबकि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यह सीमा 0.5 हेक्टेयर है. सामुदायिक आवेदन के लिए कम से कम 10 किसानों का समूह और 5 हेक्टेयर भूमि अनिवार्य है.

413 आवेदन हुए रद्द: संयुक्त निदेशक के अनुसार इस वर्ष कुल 1205 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 785 स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 413 आवेदन विभिन्न कारणों से खारिज हुए हैं और 7 आवेदन अभी लंबित हैं. मीणा ने बताया कि खारिज आवेदनों के पीछे भूमि संबंधी शर्तें पूरी न होना, दस्तावेजों की कमी और तकनीकी त्रुटियां प्रमुख कारण रहे हैं. संयुक्त निदेशक मीणा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को 2.50 लाख मीटर तारबंदी का लक्ष्य मिला है. इसके मुकाबले अब तक 1,45,154 मीटर कार्य पूरा किया जा चुका है.

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तारबंदी से किसानों को फसल सुरक्षा, उत्पादन में वृद्धि और निगरानी की परेशानी से राहत मिली है. हालांकि, छोटे किसानों के लिए न्यूनतम भूमि की शर्त और ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. वहीं, संयुक्त निदेशक राधेश्याम मीणा ने कहा कि जैसे ही बजट उपलब्ध होगा, लंबित आवेदनों का भुगतान प्राथमिकता से किया जाएगा. किसानों से योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील भी की गई है.