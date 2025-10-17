ETV Bharat / state

रांची में धनतेरस को लेकर गुलजार हुआ बाजार, ग्राहकों के रूझान से व्यवसायी खुश

रांची: धनतेरस को लेकर बाजार सज चुका है. एक से बढ़कर एक पारंपरिक सामान से लेकर अत्याधुनिक सामान, ग्राहकों को लुभा रहे हैं. ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर सोना चांदी के आभूषण, ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं. इन सब के बीच कुछ ऐसे भी सामान हैं जो पारंपरिक रूप से धनतेरस के मौके पर खरीदे जाते हैं उसे भी व्यवसायी बाजार में लेकर आए हैं.

बाजार में हर तरह का सामान उपलब्ध

एक तरफ महंगी गाड़ियों को खरीदने के लिए लोग पहले से ही बुकिंग करा चुके थे, दूसरी ओर नारियल, झाड़ू को भी बाजार में बड़ी संख्या में केरल और पश्चिम बंगाल से लाया गया है. गौरतलब है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा रही है, जिसे लोग लक्ष्मी का रूप में मानते हैं. इस साल नारियल झाडू की कीमत 50 रुपये से 70 रुपये तक है. फूल झाड़ू की कीमत 80 से 100 रुपये है.

कारोबार पर व्यवसायियों की राय (Etv Bharat)

धनतेरस पर राज्य भर में ग्राहकों के उत्साह को देखते हुए इस साल बाजार में रौनक दिख रही है. जीएसटी में कमी की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी छूट का फायदा ग्राहक उठाने में रुचि दिखा रहे हैं. इस मौके पर सोने चांदी से बने आभूषण और पीतल के बर्तन की मांग भी महंगाई के बावजूद काफी दिख रही है.

इस साल धनतेरस के मौके पर पिछले साल की तुलना में 20% अधिक का कारोबार होने के आसार है. जीएसटी में कमी की वजह से लोग खरीदारी करने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं जिस वजह से बाजार में रौनक दिख रही है: आदित्य मल्होत्रा, अध्यक्ष, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स