क्या वाकई एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित हो रहा रांची रेलवे स्टेशन, नई सुविधाओं से यात्रियों को कितनी राहत?
रांची रेलवे स्टेशन के दक्षिणी प्रवेश द्वार को अस्थायी रूप से खोला गया है. टिकट काउंटर और एटीवीएम की सुविधा शुरू हुई. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : October 15, 2026 at 12:55 PM IST
रांची: रांची रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने की तैयारी है. आधुनिक भवन, बेहतर यात्री सुविधाएं, सुगम आवाजाही और सुरक्षा के नए इंतजामों के साथ स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है. करीब 447 करोड़ रुपये की लागत से चल रही पुनर्विकास परियोजना के बीच दुर्गा पूजा को देखते हुए स्टेशन के दक्षिणी छोर स्थित साउथ गेट को अस्थायी रूप से खोल दिया गया है.
इसका मकसद त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को अलग-अलग प्रवेश द्वारों के माध्यम से व्यवस्थित करना और मुख्य प्रवेश द्वार पर दबाव कम करना है. हालांकि, सवाल यह है कि क्या नई व्यवस्था यात्रियों की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है और एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का लाभ अभी से मिलने लगा है या इसके लिए निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार करना होगा?
स्टेशन पहुंचे यात्रियों ने नए साउथ गेट और विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे को लेकर संतोष जताया. उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप देने से यात्रियों को आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. इससे न केवल रांची की पहचान मजबूत होगी, बल्कि झारखंड आने वाले यात्रियों को भी बेहतर अनुभव मिलेगा. हालांकि, यात्रियों के लिए किसी स्टेशन की आधुनिकता केवल उसकी भव्य इमारत से नहीं, बल्कि टिकट मिलने, प्लेटफॉर्म तक पहुंचने, साफ-सफाई, सुरक्षा और ट्रेनों में चढ़ने-उतरने की सहूलियत से भी तय होती है.
साउथ गेट खुलने से भीड़ बांटने की कोशिश
दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. इसे देखते हुए रांची रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर नई यात्री सुविधाएं शुरू की गई हैं. साउथ गेट की ओर दो टिकट बुकिंग काउंटर चालू किए गए हैं. इसके साथ ही चार ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें (एटीवीएम) लगाई गई हैं. मोबाइल यूटीएस सहायकों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेने में मदद मिल सके और टिकट काउंटरों पर लंबी कतारों का दबाव कम हो.
इस व्यवस्था का एक बड़ा फायदा प्लेटफॉर्म संख्या छह तक पहुंचने वाले यात्रियों को मिल सकता है. दक्षिणी प्रवेश द्वार से प्लेटफॉर्म छह की सीधी कनेक्टिविटी होने के कारण संबंधित प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाने की जरूरत कम पड़ेगी. खासकर पूजा स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने वालों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है. हालांकि, इसकी वास्तविक उपयोगिता यात्रियों की आवाजाही, प्रवेश मार्ग की स्थिति और ट्रेनों के संचालन के दौरान व्यवस्था कितनी सुचारु रहती है, इससे तय होगी.
सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर जोर
त्योहार के दौरान स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के साथ यात्रियों की सुरक्षा भी रेलवे के लिए अहम चुनौती है. साउथ टर्मिनल की ओर प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए सामान की जांच करने वाली स्कैनिंग मशीन की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. भीड़ के समय यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित रखना, प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक जमाव रोकना और ट्रेनों में चढ़ने-उतरने के दौरान व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है.
रेलवे की योजना स्टेशन को इस तरह विकसित करने की है कि यात्रियों को एक ही परिसर में टिकटिंग, प्रतीक्षालय, खानपान और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सकें. पुनर्विकास परियोजना के तहत आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय, एसी वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया और एग्जीक्यूटिव लाउंज जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं. यात्रियों के ठहरने के लिए 100 बेड की डॉरमेट्री बनाने की योजना है, जिसमें महिला और पुरुष यात्रियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी. इसके अलावा स्वच्छ शौचालय, शिशु को दूध पिलाने के लिए अलग कक्ष और दुकानें भी विकसित की जा रही हैं.
लिफ्ट, एस्केलेटर और पार्किंग से आसान होगी आवाजाही
स्टेशन के पुनर्विकास का एक प्रमुख उद्देश्य यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाना है. इसके तहत लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों और भारी सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी न हो. स्टेशन परिसर में वाहनों के लिए पार्किंग और प्रवेश-निकास की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर है. ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान से जुड़ी जानकारी के लिए डिजिटल डिस्प्ले तथा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण हिस्सा है.
पुनर्विकास के बाद स्टेशन की यात्री क्षमता में भी बढ़ोतरी का लक्ष्य है. उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार, इसे एक समय में 35 हजार से अधिक यात्रियों को संभालने योग्य बनाने की योजना है. हालांकि, इन सुविधाओं का पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब भवन निर्माण के साथ संपर्क मार्ग, पार्किंग, संकेतक, सुरक्षा और प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से संचालित हो.
दिसंबर तक पूरा होना है काम
फिलहाल, साउथ टर्मिनल को त्योहार के मद्देनजर अस्थायी रूप से खोला गया है. यहां यात्रियों को तत्काल राहत देने के लिए कुछ सुविधाएं शुरू की गई हैं, लेकिन पुनर्विकास का काम अभी जारी है. संपर्क मार्ग और अन्य निर्माण कार्य पूरे होने के बाद इस हिस्से का इस्तेमाल अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दक्षिणी टर्मिनल का निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है.
रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने कहा कि रेल मंत्रालय के निर्देशों के तहत यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है. दुर्गा पूजा को देखते हुए फिलहाल अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और साउथ टर्मिनल को अस्थायी तौर पर खोला गया है. उन्होंने कहा कि स्टेशन के पुनर्विकास का काम अभी जारी है. काम पूरा होने के बाद यात्रियों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.
आधुनिक इमारत के साथ जरूरी है बेहतर संचालन
रांची रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य यात्रियों के लिए उम्मीद जगाता है. साउथ गेट खुलने, अतिरिक्त टिकट काउंटर और एटीवीएम शुरू होने से त्योहार के दौरान राहत मिलने की संभावना है. लेकिन स्टेशन की सफलता का असली पैमाना यह होगा कि यात्रियों को टिकट लेने से लेकर ट्रेन में चढ़ने तक कितनी आसानी होती है, सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है और निर्माण पूरा होने के बाद सुविधाएं कितनी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं. फिलहाल, रांची रेलवे स्टेशन बदलाव के दौर में है. इसकी नई पहचान केवल भव्य भवन से नहीं, बल्कि यात्रियों को मिलने वाली वास्तविक सुविधा से तय होगी.
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