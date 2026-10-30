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देवघर के 923 स्कूलों में अभी नहीं पहुंचा 'निपुणता' का लक्ष्य, कई विद्यालयों के छात्र बुनियादी दक्षता में कमजोर

देवघर समाहरणालय ( Etv Bharat )

देवघर: झारखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की बुनियादी और शैक्षणिक दक्षता को परखने के लिए 'मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण' कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम के तहत कक्षा एक से तीन तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप पढ़ने, लिखने और गणितीय सवालों को हल करने में कितने सक्षम हैं.

कार्यक्रम के तहत विशेष शिक्षक विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर बच्चों की शैक्षणिक दक्षता का आकलन कर रहे हैं. इसके लिए विद्यार्थियों को चित्रों और सवालों से संबंधित चार्ट के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं. जो बच्चे निर्धारित सवालों के सही जवाब देने में सफल होते हैं, उन्हें निपुणता की श्रेणी में रखा जाता है.