देवघर के 923 स्कूलों में अभी नहीं पहुंचा 'निपुणता' का लक्ष्य, कई विद्यालयों के छात्र बुनियादी दक्षता में कमजोर
देवघर में 'मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण कार्यक्रम' अपने लक्ष्य से पीछे चल रहा है. हितेष कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 10:49 AM IST
देवघर: झारखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की बुनियादी और शैक्षणिक दक्षता को परखने के लिए 'मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण' कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम के तहत कक्षा एक से तीन तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप पढ़ने, लिखने और गणितीय सवालों को हल करने में कितने सक्षम हैं.
कार्यक्रम के तहत विशेष शिक्षक विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर बच्चों की शैक्षणिक दक्षता का आकलन कर रहे हैं. इसके लिए विद्यार्थियों को चित्रों और सवालों से संबंधित चार्ट के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं. जो बच्चे निर्धारित सवालों के सही जवाब देने में सफल होते हैं, उन्हें निपुणता की श्रेणी में रखा जाता है.
देवघर के जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे झारखंड में संचालित किया जा रहा है. फिलहाल देवघर जिले में इसे विशेष रूप से चलाया जा रहा है, ताकि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही बच्चों की बुनियादी दक्षता को मजबूत किया जा सके. उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से बच्चों की हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों में समझ और क्षमता का आकलन किया जा रहा है.
आज के समय में इन विषयों की बुनियादी जानकारी विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए बेहद जरूरी है. प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर करने से आगे की पढ़ाई में मदद मिल सकती है. इसी उद्देश्य से कार्यक्रम के तहत बच्चों की विषयवार दक्षता की जांच की जा रही है.
शिक्षकों के अनुसार, बच्चों में बढ़ रही पढ़ाई के प्रति रुचि
'मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण' कार्यक्रम में शामिल शिक्षकों का कहना है कि इस पहल से बच्चों की शैक्षणिक क्षमता को समझने के साथ-साथ उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ रही है.
शिक्षिका रागिनी कुमारी ने बताया कि क्विज और प्रतियोगिता आधारित गतिविधियों के कारण बच्चे घर से तैयारी करके विद्यालय आ रहे हैं. बच्चों में बेहतर प्रदर्शन करने और पुरस्कार प्राप्त करने की भावना विकसित हो रही है. इससे वे अधिक मेहनत करने और पढ़ाई में आगे रहने के लिए प्रेरित हो रहे हैं.
31 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम, तीन राउंड पूरे
यह कार्यक्रम 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है. इसे कुल पांच राउंड में पूरा किया जाना है. अब तक तीन राउंड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देवघर जिले के देवघर, देवीपुर, करौं, मधुपुर, मारगोमुंडा, मोहनपुर, पालोजोरी, सारठ, सारवां और सोनारायठाढ़ी प्रखंडों के कुल 1,935 विद्यालयों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाना है. इनमें से अब तक 1,012 विद्यालयों में आकलन किया जा चुका है, जबकि 923 विद्यालयों में यह प्रक्रिया बाकी है.
देवघर प्रखंड के 126 स्कूलों में आकलन, 54 गोल्ड श्रेणी में
आंकड़ों के मुताबिक, देवघर प्रखंड के 126 विद्यालयों में आकलन के बाद 54 विद्यालयों को गोल्ड, 16 को सिल्वर और 20 को ब्रॉन्ज श्रेणी में रखा गया है. वहीं, 36 विद्यालयों के विद्यार्थी अभी भी अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षता हासिल नहीं कर पाए हैं.
अन्य प्रखंडों के आंकड़े भी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं.देवीपुर प्रखंड के 88 विद्यालयों में आकलन के बाद 44 विद्यालय निपुणता की श्रेणी में नहीं आ सके हैं. करौं प्रखंड के 63 विद्यालयों में से 17 विद्यालय इस श्रेणी से बाहर हैं.
इसी तरह मधुपुर प्रखंड के 125 विद्यालयों में से 73 विद्यालयों के विद्यार्थी निर्धारित निपुणता हासिल नहीं कर पाए हैं. मारगोमुंडा प्रखंड में अब तक 75 विद्यालयों के आकलन के बाद 63 विद्यालय निपुणता की श्रेणी से बाहर हैं.
मोहनपुर प्रखंड के 143 विद्यालयों में आकलन किया गया, जिनमें से 76 विद्यालय निर्धारित निपुणता की श्रेणी में जगह नहीं बना पाए. पालोजोरी प्रखंड के 124 विद्यालयों में से 28 विद्यालय अभी भी इस श्रेणी से बाहर हैं.
वहीं, सारठ प्रखंड के 143 विद्यालयों में से 86 विद्यालयों के विद्यार्थी बुनियादी शैक्षणिक दक्षता के निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं. इसके अलावा सारवां और सोनारायठाढ़ी प्रखंडों के आंकड़ों के अनुसार, दोनों प्रखंडों में करीब 122 विद्यालयों में आकलन के बाद 45 विद्यालय निपुणता की श्रेणी से बाहर हैं.
विशेष टीम कर रही है छात्रों का आकलन
इस व्यवस्था के तहत सभी 24 जिलों में प्रखंड संसाधन केंद्र के कर्मियों (बीआरपी) और संकुल संसाधन केंद्र के कर्मियों (सीआरपी) को हर महीने अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाकर कम से कम तीन बच्चों का औचक आकलन करना है. इस प्रक्रिया को स्पॉट असेसमेंट नाम दिया गया है.
करीब 14 हजार स्कूलों में आयोजित है कार्यक्रम
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत राज्यभर से हर महीने लगभग 2.20 लाख बच्चों का आंकड़ा मुख्यालय तक पहुंच रहा है.विभाग से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों की पहचान कर आगे की रणनीति तैयार करने का लक्ष्य है.
ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा मजबूत करने की जरूरत
इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देवघर जिले के कई विद्यालयों में विद्यार्थियों को अभी भी बुनियादी शैक्षणिक दक्षता हासिल करने के लिए अतिरिक्त सहयोग की जरूरत है. खासकर ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यालयों में बच्चों की शैक्षणिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. वहीं पूरे राज्य की बात करें तो अभी भी महज 35 से 40% ही निपुण छात्र की श्रेणी में आप आए हैं. आज भी करीब 60% कक्षा 1 से 3 तक के ऐसे बच्चे हैं जो धारा प्रवाह हिंदी अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम नहीं हैं.
ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनकी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं. 'मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है, बल्कि शिक्षा विभाग को भी विद्यालयों में सुधार की जरूरतों को समझने में मदद मिल सकती है.
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