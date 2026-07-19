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डिजिटल शिक्षा में पिछड़ा बिहार, 10 में सिर्फ 1 सरकारी स्कूल में कंप्यूटर, पढ़ें ताजा रिपोर्ट

बिहार में स्मार्ट क्लास अब भी सपना ही है, क्योंकि डिजिटल शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूल काफी पीछे है. कृष्णनंदन की स्पेशल रिपोर्ट..

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बिहार में स्मार्ट क्लास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 19, 2026 at 2:48 PM IST

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पटना: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में जब दुनिया की शिक्षा-व्यवस्था तेजी से डिजिटल हो रही है, तब बिहार के अधिकांश सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी डिजिटल संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. राज्य में लाखों छात्र ऐसे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई तो किताबों में की है लेकिन कभी कंप्यूटर पर हाथ नहीं रखा. कहीं स्मार्ट बोर्ड है तो उसे चलाने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं. कहीं कंप्यूटर लैब के लिए जगह नहीं है और कहीं डिजिटल लाइब्रेरी का नाम तक नहीं है.

UDISE+ 2025-26 की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षक नियुक्ति, भवन निर्माण और नामांकन बढ़ाने जैसे कई क्षेत्रों में सुधार के बावजूद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार अभी भी देश के अग्रणी राज्यों से काफी पीछे है. ऐसे समय में जब नई शिक्षा नीति तकनीक आधारित शिक्षण और एआई आधारित लर्निंग पर जोर दे रही है, बिहार के सरकारी स्कूलों की यह स्थिति भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है.

डिजिटल शिक्षा की दौड़ में पिछड़ा बिहार (ETV Bharat)

सबसे कमजोर तस्वीर: UDISE+ 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग की बुनियाद अभी बेहद कमजोर है. पूरे बिहार में केवल 3.1 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध है. इसकी तुलना में ओडिशा में यह आंकड़ा 13.3 प्रतिशत और तेलंगाना में 91.8 प्रतिशत है. यानी जहां कुछ राज्यों में डिजिटल लाइब्रेरी सामान्य सुविधा बन चुकी है, वहीं बिहार में यह अभी भी अपवाद है.

इसी तरह नवाचार और वैज्ञानिक सोच विकसित करने वाली टिंकरिंग लैब की स्थिति भी चिंताजनक है. राज्य के केवल 4.7 प्रतिशत सेकेंडरी विद्यालयों में ही यह सुविधा उपलब्ध है. जबकि आंध्र प्रदेश में 20.8 प्रतिशत, मणिपुर में 43.4 प्रतिशत, सिक्किम में 32.7 प्रतिशत और तेलंगाना में 14.2 प्रतिशत विद्यालयों में टिंकरिंग लैब संचालित हो रही है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

10 में सिर्फ एक स्कूल में कंप्यूटर: शिक्षाविद विद्यार्थी विकास बताते हैं कि UDISE+ 2025-26 की रिपोर्ट बिहार में डिजिटल शिक्षा की वास्तविक तस्वीर सामने रखती है. राज्य के 76435 सरकारी विद्यालयों में से केवल 7298 विद्यालयों में ही फंक्शनल डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध हैं. यानी सिर्फ 9.5 प्रतिशत विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर तक पहुंच है. दूसरी ओर दिल्ली के 99.7 प्रतिशत और गोवा के 75 प्रतिशत विद्यालयों में फंक्शनल डेस्कटॉप उपलब्ध हैं.

Smart Classes in Bihar
10 में सिर्फ एक स्कूल में कंप्यूटर (ETV Bharat)

लैपटॉप तो लगभग नदारद: लैपटॉप और नोटबुक की स्थिति इससे भी खराब है. बिहार के केवल 739 विद्यालयों, यानी लगभग 1 प्रतिशत स्कूलों में ही फंक्शनल लैपटॉप या नोटबुक उपलब्ध हैं. जबकि केरल के 98 प्रतिशत, गुजरात के 57.6 प्रतिशत, चंडीगढ़ के 23.3 प्रतिशत और दिल्ली के 19.3 प्रतिशत विद्यालयों में यह सुविधा मौजूद है. इससे साफ है कि डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने के मामले में बिहार अभी शुरुआती स्तर पर ही खड़ा है.

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9.5 प्रतिशत विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर तक पहुंच (ETV Bharat)

टैबलेट-डिजिटल डिवाइस में भी लंबा सफर बाकी: राज्य के 16479 विद्यालयों में फंक्शनल मोबाइल टैबलेट उपलब्ध हैं, जो कुल विद्यालयों का 21.6 प्रतिशत है. इसके मुकाबले असम में 77.2 प्रतिशत, गुजरात में 84.3 प्रतिशत, दिल्ली में 58.7 प्रतिशत और चंडीगढ़ में 97.4 प्रतिशत विद्यालयों में टैबलेट उपलब्ध हैं.

इंटीग्रेटेड टीचिंग-लर्निंग डिवाइस वाले पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धता बिहार में और भी कम है. राज्य के केवल 909 विद्यालयों, यानी 1.2 प्रतिशत स्कूलों में ही ऐसी सुविधा है. जबकि दिल्ली में 39.4 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 34.5 प्रतिशत, गुजरात में 21.2 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 20.1 प्रतिशत विद्यालय इस सुविधा से लैस हैं.

स्मार्ट क्लासरूम अब भी सपना: स्मार्ट क्लासरूम को नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों में इसकी पहुंच अभी सीमित है. राज्य के केवल 8892 विद्यालयों, यानी 11.6 प्रतिशत स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध हैं. इसके मुकाबले चंडीगढ़ के सभी सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड हैं. महाराष्ट्र में 73.6 प्रतिशत, दिल्ली में 72.2 प्रतिशत और गुजरात में 72 प्रतिशत विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम संचालित हैं.

फंक्शनल प्रोजेक्टर की उपलब्धता भी बिहार में सिर्फ 4 प्रतिशत विद्यालयों तक सीमित है, जबकि केरल में 96.7 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 87.9 प्रतिशत, दिल्ली में 58.2 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 29.3 प्रतिशत विद्यालयों में प्रोजेक्टर उपलब्ध हैं.

ICT लैब की कमी से प्रैक्टिकल शिक्षा प्रभावित: कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई वाले विद्यालयों में ICT लैब होना जरूरी माना जाता है. बिहार में ऐसे 38293 विद्यालय हैं लेकिन इनमें केवल 4194 ICT लैब हैं. इनमें भी 3925 लैब ही कार्यरत हैं. यानी सिर्फ 10.2 प्रतिशत विद्यालयों में ही फंक्शनल ICT लैब उपलब्ध है. दूसरी ओर चंडीगढ़ में 83.2 प्रतिशत, दिल्ली में 66.2 प्रतिशत, गुजरात में 61 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 43.8 प्रतिशत विद्यालयों में कार्यरत ICT लैब हैं.

क्या बोले छात्र?: पटना के बालक मध्य विद्यालय, गोलघर पार्क के आठवीं के छात्र आशीष कांत कहते हैं कि उनके विद्यालय में ICT लैब और कंप्यूटर लैब दोनों नहीं हैं. कंप्यूटर विषय की पढ़ाई केवल किताबों और ब्लैकबोर्ड तक सीमित है. प्रैक्टिकल कराने की कोई व्यवस्था नहीं है. आशीष बताते हैं कि उनके मोहल्ले के दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर पर काम करना सीख रहे हैं, जबकि उनके स्कूल में यह सुविधा नहीं है.

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आठवीं के छात्र आशीष कांत (ETV Bharat)

"स्कूल में स्मार्ट बोर्ड जरूर है लेकिन उसका उपयोग मुख्य रूप से जूनियर कक्षाओं के लिए होता है. बिना प्रैक्टिकल के कंप्यूटर शिक्षा अधूरी रह जाती है और आज के समय में यह बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है."- आशीष कांत, छात्र, बालक मध्य विद्यालय, गोलघर पार्क

क्या बोलीं प्राचार्या?: पटना के जेडी बालिका उच्च विद्यालय, अदालतगंज की प्राचार्य सुजाता बताती हैं कि उनका विद्यालय वर्ष 1965 से संचालित है लेकिन आज भी अपना भवन नहीं है. वर्ष 1997 से यह विद्यालय एक मध्य विद्यालय के भवन में चल रहा है. यहां नौवीं से बारहवीं तक तीनों संकायों की पढ़ाई होती है.

वे बताती हैं कि पूरे विद्यालय के लिए सिर्फ चार कमरे उपलब्ध हैं. इसमें भी अक्सर जनगणना, चुनाव या अन्य सरकारी कार्यों के कारण दो कमरे प्रशासन के कब्जे में चले जाते हैं. ऐसे में एक कमरे में तीन-तीन और चार-चार कक्षाओं के विद्यार्थियों को अलग-अलग शिक्षक पढ़ाते हैं. विद्यालय में स्मार्ट क्लास और प्रोजेक्टर तो है, लेकिन जगह की कमी के कारण उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता.

'नहीं है विद्यालय में कंप्यूटर लैब': प्राचार्य सुजाता बताती हैं कि विद्यालय में ICT लैब नहीं है, क्योंकि उसके लिए जगह ही उपलब्ध नहीं है. कंप्यूटर लैब भी नहीं है. जिन छात्रों ने 11वीं में कंप्यूटर विषय लिया है, उन्हें केवल थ्योरी पढ़ाई जाती है. पूरे विद्यालय में सिर्फ एक कंप्यूटर है, जिसका उपयोग विभागीय काम, पोर्टल पर डेटा अपलोड करने और कार्यालयी कार्यों के लिए होता है. वह बताती हैं कि लाइब्रेरी भी एक अलमारी तक सीमित है.

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जेडी बालिका उच्च विद्यालय की प्राचार्य सुजाता (ETV Bharat)

"साइंस लैब, लाइब्रेरी और अन्य संसाधन एक ही कमरे में संचालित होते हैं. इसके कारण न तो प्रैक्टिकल शिक्षा सही तरीके से हो पाती है और न ही डिजिटल शिक्षण का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंच पाता है. लगातार विभाग को पत्र लिखे गए हैं लेकिन अब तक भवन की समस्या का समाधान नहीं हो सका है."- सुजाता, प्राचार्य, जेडी बालिका उच्च विद्यालय, अदालतगंज

तकनीक आधारित शिक्षा का होगा विस्तार: इधर, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि बिहार सरकार नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूलों में तकनीक आधारित शिक्षा को तेजी से बढ़ा रही है. डिजिटल बोर्ड, ई-कंटेंट और ऑनलाइन मॉड्यूल के बाद अब एआई आधारित लाइव स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है. पहले चरण में गुरुवार से राज्य के 150 विद्यालयों में यह सुविधा शुरू हुई है.

"सरकार की योजना आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक विद्यालयों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने की है, ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी आधुनिक तकनीक के साथ पढ़ाई कर सकें और भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

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पटना में स्मार्ट क्लास की शुरुआत (ETV Bharat)

डिजिटल खाई पाटना सबसे बड़ी चुनौती: वहीं, शिक्षाविद प्रोफेसर बीएन प्रसाद बताते हैं कि बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक भर्ती, विद्यालय भवन, छात्र नामांकन और बुनियादी शिक्षा के कई मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन UDISE+ 2025-26 की रिपोर्ट यह भी बताती है कि डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है.

वे कहते हैं कि एआई और डिजिटल स्किल्स के दौर में यदि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास और प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं मिलेगी, तो उनके और देश के विकसित राज्यों के छात्रों के बीच डिजिटल खाई और गहरी होती जाएगी.

"केवल डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त भवन, प्रशिक्षित शिक्षक और कार्यशील लैब उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी होगा. तभी बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों को तकनीक आधारित शिक्षा का वास्तविक लाभ मिल सकेगा."- प्रो. बीएन प्रसाद, शिक्षाविद

ये भी पढ़ें: AI से बदलेगी पढ़ाई, 150 स्कूलों से 'बिहार स्कूल लाइव क्लासेज' की शुरुआत.. JEE-NEET की भी होगी तैयारी

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